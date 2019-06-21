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Сеть Keramix свернула базу 1С с помощью «1С-ИжТиСи»

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Учет в сети магазинов Keramix ведется с помощью «1С: Управление торговлей 10.3». Программа часто модифицируется: добавляются новые отчеты, обработки, инструменты ввода и анализа данных.

Большой накопленный объем базы данных 1С начал затруднять работу с ней. Для ускорения регламентных задач и удаления устаревших данных было принято решение о свёртке информационной базы. Задачу доверили компании «1С-ИжТиСи», специалисты которой предоставили оптимальный по этапам и стоимости план проекта.

Работы проходили на стороне заказчика. Особенностью свертки стало то, что на этапе подготовки были исключены потенциальные ошибки, а также сохранились все внесенные изменения конфигурации. При этом действия с рабочей базой удалось уложить всего в 12 часов и не пришлось останавливать работу пользователей. В результате объем базы сократился больше, чем в два раза: с 99,3 ГБ до 44,8 ГБ.

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