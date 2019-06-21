Samsung Pay стал доступен держателям карт Mastercard Почта Банка

Почта Банк реализовал поддержку сервиса Samsung Pay для держателей карт платежной системы Mastercard. Технологическим провайдером стала компания «Мультикарта» – ведущий российский разработчик решений в области платёжных технологий и банковского процессинга.

Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который позволяет просто и быстро совершать покупки везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. «Magnetic Secure Transmission»), позволяющей эмулировать магнитную полосу карты, клиенты Почта Банка могут использовать для оплаты смартфон или носимое устройство даже на тех терминалах, которые не поддерживают бесконтактную технологию NFC (Near Field Communication).

С помощью Samsung Pay можно также совершать денежные переводы и оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов.

В мобильном сервисе Samsung Pay реализована трёхуровневая защита, которая поддерживает высокий уровень безопасности платёжных операций по карте и перевода средств: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты. Встроенная система Samsung KNOX обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.

«Оплата покупок с помощью мобильных телефонов уже давно стала привычным делом. Это удобно и безопасно. Для многих наших клиентов смартфон выполняет функции полноценного банковского офиса, в котором почти все услуги можно получить дистанционно. Samsung Pay давно и успешно работает на наших картах Visa и «Мир», и вот теперь стал доступен и для Mastercard. Таким образом, клиенты банка – владельцы телефонов Samsung могут использовать для бесконтактной оплаты любую карту, выпущенную Почта Банком», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.