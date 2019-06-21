Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов

Центр цифровой экспертизы Роскачества протестировал 24 наиболее популярных мобильных приложения в российском сегменте магазинов Google Play и App Store, позволяющих заказывать продукты онлайн с доставкой на дом. Специалисты оценивали как приложения онлайн-супермаркетов, так и служб доставки, которые доставляют продукты из популярных магазинов.

Согласно отчету PricewaterhouseCoopers за 2017 г.,14% россиян хотя бы раз покупали продукты онлайн. Помимо очевидного удобства и экономии времени, онлайн-покупка продуктов позволяет тратить меньше, поскольку итоговую стоимость товаров видно сразу. Что только ни придумывают маркетологи, чтобы увеличить трафик онлайн-заказов: кэшбеки, скидки, промокоды, бесплатная доставка и т.д. В том числе благодаря этим бонусам спрос на доставку продуктов питания за 2018 год вырос в полтора раза (по данным отчета Russia Top Online Food Retail).

Лучшими приложениями онлайн-супермаркетов на iOS были признаны «Утконос», OZON и «О’КЕЙ», а на Android – «Утконос», OZON и «Мой Перекресток». Приложения-победители среди служб доставки – iGooods, «Инстамарт», golama (на обеих платформах).

Испытания проводились по 60 критериям, каждый из которых решением технического комитета Роскачества получил свой вес в общей сумме баллов, что позволило сформировать максимально объективную оценку. Оценивая самую важную потребительскую характеристику – функциональность, специалисты Роскачества проверяли корректность поиска товаров, фильтрацию (наличие и работоспособность наиболее важных фильтров: по цене, рейтингу, производителю и стране производства), сортировку, информативность карточек товаров, возможность создания шаблонов продуктовых наборов и доступность различных вариантов оплаты.

По итогам проверки функциональности, наибольших баллов удостоились приложения «Утконос», OZON и «Мой Перекресток» на обеих платформах, а самые низкие баллы получили GetFaster на платформе Android и SaveTime на iOS.

Одной из основных причин, побуждающих россиян заказывать продукты онлайн, а не идти в супермаркет, является удобство оформления заказа. Оно оценивалось экспертами по семи параметрам, среди которых: простота и качество навигации, помощь в приложении, рекламные материалы (сторонняя реклама отсутствует во всех приложениях), адаптация для людей с ограниченными возможностями и многое другое. По итогам проверки, Роскачество назвало «Утконос» и OZON самыми удобными приложениями в категории.

Так как все приложения для заказа продуктов имеют дело с платежными данными, особое внимание экспертов было уделено финансовой безопасности. С помощью различных специализированных сервисов и программ приложения проверялись на наличие возможных уязвимостей и вредоносных программ.

Одна из таких программ – Wireshark, с помощью которой эксперты захватывали весь трафик, который пересылает исследуемое приложение, и анализировали его на наличие незашифрованных данных. По результатам тестирования было определено, что ни одно из исследованных приложений не содержит вредоносного ПО, а передача персональных и платежных данных каждой из программ производится в зашифрованном виде. Однако, был выявлен и ряд уязвимостей, среди которых – небезопасная реализация SSL, слабый алгоритм хеширования и шифрования – данные уязвимости обнаружены у 90% оценённых мобильных программ. Они повышают риски компрометации логинов и паролей пользователей, а также их персональных данных при использовании публичного Wi-Fi.

Проверка на наличие уязвимостей проводилась при помощи анализатора Solar appScreener. Однако выявленные недостатки не говорят о том, что приложения небезопасны и их нельзя использовать. Если соблюдать определенные меры предосторожности – стараться избегать подключения к публичному Wi-Fi, установить на смартфон VPN-клиент, использовать сложные пароли – риски доступа злоумышленников к персональным данным можно существенно снизить.

Помимо зондирования (поиска уязвимостей) экспертами оценивалась избыточность запрашиваемых разрешений, безопасность передачи и хранения персональных и платежных данных, возможность удаления учетной записи, а также данных приложения, активное согласие на обработку и хранение данных и правовая документация (доступность и информативность политики конфиденциальности, сведения о соблюдении законов РФ).

По совокупности критериев самыми защищенными и безопасными признаны приложения «golama» (4,21 из 5 баллов), «Утконос» (4,20 из 5) и «О’КЕЙ» (4,15 из 5) для iOS и «Утконос» (4,46 из 5), «Азбука Вкуса» (4,31 из 5) и «О’КЕЙ» (4,29 из 5) для Android.

«Эксперты Центра цифровой экспертизы проверили удобство, безопасность и функциональность мобильных программ, оформив десятки заказов для того, чтобы составить рейтинг мобильных продуктов и облегчить потребителям процесс выбора нужной программы. Опираясь на результаты проверки Роскачества, потребители могут с уверенностью использовать протестированные приложения и доверять им свои платежные данные при оформлении заказа», – отметил Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Полное исследование доступно на портале Роскачества по ссылке.