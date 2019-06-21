Онлайн-кинотеатр ivi перезапустил Apple TV

Онлайн-кинотеатр ivi обновил приложение для пользователей Apple TV. Изменения приложения произошли на всех уровнях: переработан интерфейс, изменена логика в навигации, внедрено кроссплатформенное решение дизайн-системы, другой подход к подаче контента через видео, изменена технологическая платформа.

Перезапуск приложения для Apple TV созвучен с глобальным перезапуском продукта и следованием новой коммуникационной стратегии – уходом в сторону упрощения навигации для серьезного сокращения времени поиска и выбора контента на любом устройстве.

Помимо глобальных изменений, были добавлены некоторые возможности для получения бонусов по сертификатам, в профиле пользователя появился раздел управления подпиской с возможностью покупки подписки на разные периоды, а на главной странице и в каталоге пользователи могут найти платные подборки со скидками на контент.

Для большей детализации поиска появились жанровые фильтры с настройками сортировки в каталоге и возможность искать по персонам, что помогает быстро найти контент по заданным критериям.

Также в профиле пользователя появился раздел с уведомлениями. Теперь сложно пропустить выход новой серии любимого сериала или релевантной новинки.