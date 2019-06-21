«Мобилитилаб» вступила в АРПП «Отечественный софт»

«Мобилитилаб», резидент ИТ-кластера Сколково, сообщила о вступлении в Ассоциацию Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и начале активной работы в ней.

Участие в различных проектах Ассоциации позволит «Мобилитилаб» не только обмениваться опытом с другими компаниями, но и привнести собственную экспертизу в области построения комплексов (стеков) решений для «защищенной мобильности» и создания современных комплексных решений, накопленную в том числе, благодаря совместной работе с такими компаниями, членами АРПП, как «Инфовотч», «Инфотекс», «Код безопасности», «Коммунигейт системз», «Открытая мобильная платформа».

Помимо участия в проектах, связанных с импортозамещением, «Мобилитилаб» планирует заниматься продвижением отечественных решений за рубежом, основываясь на собственном опыте работы на мировых рынках, а также в тесном сотрудничестве с институтами развития, такими как Сколково, РЭЦ, МЭЦ, которые поддерживают выход российских компаний на международную арену.

«Мы намерены не только активно отстаивать позиции отечественных компаний на российском рынке, делясь своим опытом и опираясь на поддержку членов АРПП, многие из которых уже стали нашими деловыми партнерами. В наши планы входит продвижение лучших российских решений за рубежом, ведь давно уже известно, что многие из них не просто достойны внедрения во всем мире, но и являются наиболее передовыми и современными. Уверен, что работа в Ассоциации поможет нам и нашим коллегам уверенно развивать бизнес во всем мире», – отметил Сергей Орлик, генеральный директор компании «Мобилитилаб» и создатель решения WorksPad.

Официальное решение о принятии компании «Мобилитилаб» в члены АРПП «Отечественный софт» было принято 18 июня 2019 года.