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Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения

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Компания VR Concept, эксперт по промышленному VR, выбрала геометрическое ядро C3D для развития своих инструментов виртуального прототипирования. За счет использования программных компонентов от C3D Labs будет расширен набор поддерживаемых CAD-форматов, а также добавлены новые возможности для проектирования в виртуальной реальности.

VR Concept – разработчик одноименного VR-приложения для коллективной работы с цифровыми моделями изделий, зданий и промышленной инфраструктуры. С его помощью можно загрузить CAD/BIM/CAE модели в систему виртуальной реальности и оценить внешний вид и эргономику проектируемого изделия, провести его сборку/разборку, проверить компоновку и коллизии, проводить совещания и обучать персонал. При этом приложение VR Concept просто в использовании, не требует навыков программирования и позволяет быстро начать работу в VR.

Индустриальное направление VR предполагает работу с точными геометрическими моделями, созданными в различных CAD-системах. Поэтому VR Concept решила использовать готовые CAD-компоненты: модуль обмена данными C3D Converter для импорта CAD-данных и геометрическое ядро C3D Modeler для трехмерного моделирования.

Первыми в платформу VR Concept будут интегрированы конвертеры C3D Converter, чтобы обеспечить качественное чтение моделей в формате JT, наиболее востребованном в авиационной промышленности и двигателестроении.

«Партнерство с C3D Labs дает нам доступ к широкому списку форматов, востребованных у наших заказчиков в машиностроении, и, главное, — к полноценному геометрическому ядру. Помимо расширения возможностей нашего простого и удобного приложения коллективного виртуального прототипирования, мы планируем развивать функционал проектирования в VR», — сказал Денис Захаркин, директор VR Concept.

«VR Concept становится нашим первым заказчиком из индустрии виртуальной реальности, благодаря которому мы сможем более полно учитывать потребности VR-разработчиков в нашем геометрическом ядре», – отметил Олег Зыков, директор C3D Labs.

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