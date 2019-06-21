Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Доступно новое решение Informatica для поиска инсайтов в данных о клиентах

ПО Софт Интеграция Бизнес-приложения

Стал доступен новый продукт Informatica – Customer 360 Insights, первое в индустрии решение для клиентской аналитики с искусственным интеллектом. Решение соединяет клиентские данные на корпоративном уровне, чтобы обеспечить персонализированное взаимодействие с клиентом.

В основе Informatica Customer 360 Insights технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, графовых баз данных. Это упрощает и ускоряет трансформацию данных в информацию, на основе которой можно действовать на пользу бизнеса.

Customer 360 Insights соединяет разрозненные данные о клиентах компании из множества ресурсов. Среди этих ресурсов: социальные сети, чаты, логи систем кол-центра, приложений электронной торговли, контрактов, аналитических хранилищ данных. Customer 360 Insights синтезирует все эти данные в единое обобщенное понимание клиента. Понимание это, обогащённое глубокой аналитикой, может быть использовано в реальном времени. Благодаря графовой технологии, решение находит сложные связи между людьми, домохозяйствами, продуктами и услугами и управляет этими связями.

Такие инсайты обеспечивают бизнес-инициативы более продуманным контекстом. Это позволяет улучшить персонализацию маркетинговых компаний, омниканальность, соответствие требованиям законодательства. Также эти инсайты обогащают аналитику нового поколения, которую использует бизнес, чтобы определить риск оттока клиентов и находить слабые места в цикле цифрового взаимодействия клиента и продукта.

Informatica – единственный лидер в области корпоративного управления данными в облаке. На рынке России и СНГ приобрести решения Informatica можно через компанию DIS Group.

«Новое решение станет доступно на российском рынке до конца 2019 г. Руководство многих компаний начинает понимать, насколько важны данные для внедрения инноваций, аналитики и поиска новых возможностей развития. Также они начинают понимать ценность данных, когда речь идёт о выборе следующего лучшего предложения для клиента. Управление клиентскими данными и их анализ в режиме единого интерфейса откроет перед российским бизнесом новые масштабные возможности», – отметил Михаил Комаров, директор направления Informatica в DIS Group.

Другие материалы рубрики

«1С» встраивает искусственный интеллект в свои продукты. Обещан экономический эффект

Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux

«Почта России» перевела тысячи подразделений на документооборот «1С»

Российский одежно-обувной гигант переходит на «1С» с «зоопарка» самописного и зарубежного ПО

«Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону»

iPhone научили переводить в Excel фото бизнес-документов

Техника

Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей

10 причин купить электросамокат

10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж

7 приложений для ведения бюджета: выбор ZOOM
Показать еще
Компания месяца

Клиентам важно решать задачи с помощью эффективного ИТ

Исаак Мостов

Вице-президент ГК «Рамакс»

Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы? Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии