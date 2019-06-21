Доступно новое решение Informatica для поиска инсайтов в данных о клиентах

Стал доступен новый продукт Informatica – Customer 360 Insights, первое в индустрии решение для клиентской аналитики с искусственным интеллектом. Решение соединяет клиентские данные на корпоративном уровне, чтобы обеспечить персонализированное взаимодействие с клиентом.

В основе Informatica Customer 360 Insights технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, графовых баз данных. Это упрощает и ускоряет трансформацию данных в информацию, на основе которой можно действовать на пользу бизнеса.

Customer 360 Insights соединяет разрозненные данные о клиентах компании из множества ресурсов. Среди этих ресурсов: социальные сети, чаты, логи систем кол-центра, приложений электронной торговли, контрактов, аналитических хранилищ данных. Customer 360 Insights синтезирует все эти данные в единое обобщенное понимание клиента. Понимание это, обогащённое глубокой аналитикой, может быть использовано в реальном времени. Благодаря графовой технологии, решение находит сложные связи между людьми, домохозяйствами, продуктами и услугами и управляет этими связями.

Такие инсайты обеспечивают бизнес-инициативы более продуманным контекстом. Это позволяет улучшить персонализацию маркетинговых компаний, омниканальность, соответствие требованиям законодательства. Также эти инсайты обогащают аналитику нового поколения, которую использует бизнес, чтобы определить риск оттока клиентов и находить слабые места в цикле цифрового взаимодействия клиента и продукта.

Informatica – единственный лидер в области корпоративного управления данными в облаке. На рынке России и СНГ приобрести решения Informatica можно через компанию DIS Group.

«Новое решение станет доступно на российском рынке до конца 2019 г. Руководство многих компаний начинает понимать, насколько важны данные для внедрения инноваций, аналитики и поиска новых возможностей развития. Также они начинают понимать ценность данных, когда речь идёт о выборе следующего лучшего предложения для клиента. Управление клиентскими данными и их анализ в режиме единого интерфейса откроет перед российским бизнесом новые масштабные возможности», – отметил Михаил Комаров, директор направления Informatica в DIS Group.