Cloud4Y предоставил сервера и Remote Desktop сети магазинов Легендариум

Для более эффективной организации продаж компании «Легендариум» потребовалась организация виртуальных удаленных рабочих столов, а также инфраструктура, обслуживающая нужды сети. После изучения рынка и отзывов коллег организация обратилась к корпоративному облачному провайдеру Cloud4Y. Основными аргументами в пользу такого выбора стали более чем 10-летний опыт работы провайдера, удобная политика пользования ресурсами, а также рекомендации партнеров.

Cloud4Y предоставил торговой сети виртуальные сервера на Windows с заданными параметрами, а также лицензионное программное обеспечение Microsoft, в том числе Windows, RDP и Microsoft Office.