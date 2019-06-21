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Cloud4Y предоставил сервера и Remote Desktop сети магазинов Легендариум

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Для более эффективной организации продаж компании «Легендариум» потребовалась организация виртуальных удаленных рабочих столов, а также инфраструктура, обслуживающая нужды сети. После изучения рынка и отзывов коллег организация обратилась к корпоративному облачному провайдеру Cloud4Y. Основными аргументами в пользу такого выбора стали более чем 10-летний опыт работы провайдера, удобная политика пользования ресурсами, а также рекомендации партнеров.

Cloud4Y предоставил торговой сети виртуальные сервера на Windows с заданными параметрами, а также лицензионное программное обеспечение Microsoft, в том числе Windows, RDP и Microsoft Office.

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