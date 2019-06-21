Бизнес одобрил две дорожные карты по цифровым сквозным технологиям

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила проекты дорожных карт по новым производственным технологиям и по робототехнике и сенсорике.

Представленные проекты дорожных карт ранее были рассмотрены на заседании наблюдательного совета организации «Цифровая экономика», которое прошло 24 мая на конференции ЦИПР, и направлены на доработку. В частности, по итогам доработки карта по новым производственным технологиям включила в себя элементы промышленной робототехники и решения для промышленного интернета.

В рамках корректировки проекта дорожной карты по робототехнике фокус развития технологий значительно сместился в сторону технологий управления роботами и развития решений в области сенсорики.

«Рассмотренные проекты дорожных карты одобрены с некоторыми замечаниями и предложениями по доработкам технического характера. После внесения необходимых правок документы будут направлены в правительство», - отметил директор по направлению «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.

По словам Сергея Наквасина, ранее рабочая группа одобрила четыре дорожных карты по квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному интеллекту и распределенному реестру, которые в ближайшее время также будут представлены в правительство РФ.