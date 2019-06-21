«БАРС Груп» реализовала модуль «Система контрольно-аналитических показателей»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, создала модуль «Система контрольно-аналитических показателей» в комплексе решений «БАРС.Образование». Сейчас он функционирует как интеграционная шина для региональных образовательных систем, собирая и визуализируя данные, хранящиеся в них.

Основным преимуществом модуля является простота и наглядность в представлении аналитической информации, быстрый доступ к целевым показателям мониторинга образовательной деятельности, возможность формирования графических отчетов в различных срезах данных на основе заданных показателей и гибкость в настройке отчетных форм.

Модуль «Система контрольно-аналитических показателей» состоит из нескольких разделов, которые содержат виджеты с общими данными по региону («Количество организаций», «Количество обучающихся», «По группам здоровья (до 18 лет)», «Вовлеченность в дополнительное образование» и т.п.), список преднастроенных показателей («Информация об образовательных организациях», «Информация об обучении», «Информация о внеурочной деятельности», «Информация о трудной жизненной ситуации», «Информация о здоровье»), а также конструктор, который позволяет пользователю самостоятельно настраивать необходимый показатель и формировать новые графические отчеты.

Интерактивный дашборд обеспечивает отображение основных показателей в виде виджетов на главной странице, что позволяет увидеть карту всего региона и установить фильтрацию по муниципальному образованию с числовыми показателями только для выбранного муниципалитета.

Комплекс решений «БАРС.Образование» направлен на решение задач национального проекта «Образование» в рамках указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». Решения «БАРС Груп» в данной сфере используют 25 субъектов России.