Защита для бытовой техники и умного дома от «Мегафона» и «Сбербанк Страхование»

«Мегафон», оператор цифровых возможностей в России, и страховая компания «Сбербанк Страхование» выпустили страховой продукт для «умного дома» и бытовой техники.

C июня 2019 г. в собственных салонах связи «Мегафон» стартовали продажи коробочного полиса комплексного страхования для домашней бытовой техники и электроники от компании «Сбербанк Страхование».

Новый продукт предназначен для комплексного страхования всей домашней бытовой техники и электроники, включая House-гаджеты для умного дома. Техника будет защищена от поломок в результате внешних воздействий – пожара, стихийных бедствий, воздействия воды или электрического тока и других непредвиденных событий. При выходе техники из строя «Сбербанк страхование» организует ремонт в сервисных компаниях-партнерах. Если восстановительный ремонт невозможен, клиент получит денежную выплату.

Полис можно оформить в любом из более чем 2000 салонов сети «Мегафон». Предстраховой осмотр техники для заключения договора не требуется. Стоимость страховой защиты на год начинается от 1500 руб, максимальная сумма защищенного убытка – до 50 тыс. руб.