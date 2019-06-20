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«Техносерв Cloud» обеспечит работу облачных сервисов «Рокет»

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«Техносерв Cloud» предоставит компании «Рокет» сервис облачного хранения, в котором используются технологии S3. Такая поддержка облегчает интеграцию приложений клиента с облачной платформой. Для обеспечения надежности хранимых данных используются механизмы репликации. На данный момент в «Облачном Хранилище Техносерв Cloud» используется политика хранения Replica3.

«Для нас важна надежность и возможность адаптации сервиса под наши задачи. Например, для организации работы торговых команд мы используем одно из наших популярных решений – «MSS Мобильная Система Продаж»: мерчендайзеры фотографируют витрины с товаром, полученные изображения загружаются и хранятся в облаке Техносерв Cloud в течение года. Затем с помощью настроенной политики жизненного цикла они автоматически удаляются», – сказал Руслан Галиев, генеральный директор компании «Рокет».

«Основные характеристики хранилища – это его надежность, безопасность и скорость доступа к данным в облаке. При его разработке мы обратили особое внимание на полноту поддержки S3 API, то есть на совместимость и функциональность решения. Наша основная задача – предоставить заказчику качественный и надежный сервис для оптимизации бизнес-задач», – отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

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