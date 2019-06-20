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Технологии Abbyy и Visionlabs помогут оформить SIM-карту через мобильное приложение

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GoldenSIM в партнерстве с Abbyy и Visionlabs разработала мобильное приложение ID.Abonent, которое позволяет удаленно регистрировать SIM-карты в сети операторов связи. Решение с применением технологий Abbyy и Visionlabs на лету распознает паспортные данные, подтверждает личность пользователя и отправляет информацию о новом клиенте оператору. Через несколько минут новый номер зарегистрирован в сети, и им уже можно пользоваться.

Проверка проходит в два этапа: сначала пользователь делает селфи, а затем наводит камеру на паспорт или другой ID. Технология Abbyy в реальном времени извлекает данные из документов: фамилию, имя, серию и номер, необходимые для составления типового договора. Алгоритмы компьютерного зрения Visionlabs анализируют селфи клиента и сравнивают его с фотографией в документе. Если проверка прошла успешно, пользователь получает и подписывает договор в электронном виде, а данные отправляются в службу поддержки оператора для регистрации.

Сейчас купить SIM-карту можно в магазинах «Пятёрочка» и активировать в любое удобное время в приложении. Пока услуга доступна в 2500 магазинов торговой сети в Москве и Московской области.

«В приложении ID.Abonent собраны передовые технологии интеллектуальной обработки информации, машинного обучения и распознавания лиц, что делает его быстрым, удобным и безопасным как для пользователей, так и для операторов связи. Новый сервис упростит обслуживание и позволит компаниям привлекать больше клиентов, не увеличивая нагрузку на сотрудников», - сказал Равиль Карасов, генеральный директор GoldenSIM.

«Цифровые сервисы – основа успеха любой крупной компании. Благодаря интеллектуальным технологиям Abbyy, операторы быстро регистрируют новых абонентов, а пользователям больше не нужно приходить в офис с паспортом, стоять в очереди и заполнять длинный договор – достаточно скачать приложение, сделать пару кликов и начать пользоваться мобильной связью», - отметил Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

«Удалённая регистрация SIM-карты с технологиями распознавания лиц Visionlabs - это в первую очередь безопасность и удобство. Сравнение фотографии лица в паспорте и только что сделанного селфи точнее и быстрее выполняет система компьютерного зрения. Таким образом, оператор получает счастливых клиентов и качественный сервис с высоким уровнем безопасности», - сказал Александр Ханин, генеральный директор Visionlabs.

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