Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Synology представила 4-дисковый NAS DiskStation DS419slim

Интеграция Инфраструктура

Synology выпустила DiskStation DS419slim — 4-дисковую систему NAS, оптимизированную под установку 2,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей. Система реализована в компактном корпусе и поддерживает до 20 ТБ общей ёмкости.

«Сейчас пользователи по-прежнему испытывают сложности в управлении данными, распределенными между общедоступными облачными средами, USB-накопителями и персональными компьютерами. DS419slim — надежное персональное облачное решение с интеллектуальными функциями — позволяет централизованно хранить ценные фотографии, видео и документы; все файлы находятся под контролем благодаря функциям управления», — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc. «Вы можете не только получать доступ ко всем файлам, обмениваться ими и синхронизировать их на разных платформах, но и использовать собственную библиотеку мультимедиа для потокового воспроизведения цифрового контента с мобильных устройств из любой точки мира».

Благодаря сверхкомпактному корпусу и поддержке четырех жестких дисков или твердотельных накопителей 2,5 дюйма DS419slim обеспечивает превосходную гибкость в конфигурации RAID и развертывании. DS419slim оснащен двухъядерным процессором и обеспечивает превосходную производительность при потреблении всего 20,28 Вт (во время работы).

Пропускная способность при последовательном чтении свыше 223 МБ/с; два порта 1GbE LAN с поддержкой аварийного переключения и Link Aggregation; четыре 2,5-дюймовых жестких диска с возможностью горячей замены; система NAS в форме куба высотой менее 15 см и весом 700 г.; конфигурация RAID 5/6 с четырьмя жесткими дисками или твердотельными накопителями для обеспечения избыточности; общая емкость: 20 ТБ с 4 дисками 2,5 дюйма ёмкостью по 5 ТБ.

DS419slim работает на базе усовершенствованной и интуитивно понятной операционной системы для устройств Synology NAS — DiskStation Manager — и предлагает множество приложений, повышающих производительность.

Другие материалы рубрики

На российском рынке СХД обвал после взлета

Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов

«Почта России» перевела тысячи подразделений на документооборот «1С»

Google покупает стартап за $2,6 млрд, чтобы догнать Amazon и Microsoft в облаках

«Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону»

МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС

Техника

Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей

10 причин купить электросамокат

10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж

7 приложений для ведения бюджета: выбор ZOOM
Показать еще
Компания месяца

Клиентам важно решать задачи с помощью эффективного ИТ

Исаак Мостов

Вице-президент ГК «Рамакс»

Профиль месяца

Мы отказываемся от лоскутной автоматизации

Валерий Дьяченко

ИТ-директор «Мечела»

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы? Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии