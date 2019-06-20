Synology представила 4-дисковый NAS DiskStation DS419slim

Synology выпустила DiskStation DS419slim — 4-дисковую систему NAS, оптимизированную под установку 2,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей. Система реализована в компактном корпусе и поддерживает до 20 ТБ общей ёмкости.

«Сейчас пользователи по-прежнему испытывают сложности в управлении данными, распределенными между общедоступными облачными средами, USB-накопителями и персональными компьютерами. DS419slim — надежное персональное облачное решение с интеллектуальными функциями — позволяет централизованно хранить ценные фотографии, видео и документы; все файлы находятся под контролем благодаря функциям управления», — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc. «Вы можете не только получать доступ ко всем файлам, обмениваться ими и синхронизировать их на разных платформах, но и использовать собственную библиотеку мультимедиа для потокового воспроизведения цифрового контента с мобильных устройств из любой точки мира».

Благодаря сверхкомпактному корпусу и поддержке четырех жестких дисков или твердотельных накопителей 2,5 дюйма DS419slim обеспечивает превосходную гибкость в конфигурации RAID и развертывании. DS419slim оснащен двухъядерным процессором и обеспечивает превосходную производительность при потреблении всего 20,28 Вт (во время работы).

Пропускная способность при последовательном чтении свыше 223 МБ/с; два порта 1GbE LAN с поддержкой аварийного переключения и Link Aggregation; четыре 2,5-дюймовых жестких диска с возможностью горячей замены; система NAS в форме куба высотой менее 15 см и весом 700 г.; конфигурация RAID 5/6 с четырьмя жесткими дисками или твердотельными накопителями для обеспечения избыточности; общая емкость: 20 ТБ с 4 дисками 2,5 дюйма ёмкостью по 5 ТБ.

DS419slim работает на базе усовершенствованной и интуитивно понятной операционной системы для устройств Synology NAS — DiskStation Manager — и предлагает множество приложений, повышающих производительность.