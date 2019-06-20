«Ростелеком» и «Барс груп» подключили к РЛИС Алтая 15 медицинских организаций

«Ростелеком» в партнерстве с «Барс груп», дочерней компанией Национального Центра Информатизации, подключил 15 медицинских организаций к региональной лабораторной информационной системе (РЛИС) Республики Алтай.

В рамках внедрения проведены работы по подключению и настройке взаимодействия с ЛИС 51 лабораторного анализатора, автоматизированы бизнес-процессы штрихкодирования (маркировки и считывания образцов биоматериалов), настроена интеграция ЛИС и региональной медицинской информационной системы (РМИС). В четвертом квартале 2018 года из РЛИС в РМИС передано более чем 160 тыс. результатов лабораторных исследований.

Лабораторная система автоматизирует основные бизнес-процессы лабораторно-диагностических отделений: направление на анализы, проведения лабораторных исследований, передачу результатов в электронную медицинскую карту пациента, а также обмен результатами исследований между медицинскими организациями и врачами. Она также обеспечивает минимизацию ошибок, увеличение производительности, снижение времени получения результатов пациентами.

«Перевод процессов медицинских организаций в цифровой контур положительно отражается на качестве оказываемой медицинской помощи и здоровье граждан. Помимо РЛИС в сфере здравоохранения региона работают еще 3 электронных сервиса разработки компании «Барс груп»: «Сервис скорой медицинской помощи», «Финансово-хозяйственная деятельность» и «Мониторинг здравоохранения» - сказала заместитель директора по информатизации БУЗ РА «Медицинский информационно-аналитический центр» Айана Чаптынова.

Электронные сервисы используются более чем в 20 медицинских организациях региона и позволяют контролировать показатели отрасли, формировать консолидированные отчеты на региональном и федеральном уровнях. «Сервис скорой медицинской помощи» покрывает все медицинские организации в республике, имеющие экипажи скорой помощи. Посредством сервиса «Мониторинг здравоохранения» в 2018 году была обеспечена выгрузка данных федеральной статистической отчетности в информационную систему «Медстат» (Москва).