Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision

«Аладдин Р.Д.» и «Доксвижн», разработчик платформы для управления документооборотом и бизнес-процессами Docsvision, подписали сертификаты совместимости своих продуктов. В рамках сотрудничества компаний были проведены испытания, подтвердившие работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей JaCarta и системы электронного документооборота Docsvision версии 5.5.

На сегодняшний день всё больше компаний переходят на безбумажный юридически значимый электронный документооборот (ЮЗДО), который невозможен без применения электронной подписи. При этом важно, чтобы электронная подпись была защищена, её невозможно было скопировать или воспользоваться в случае утери электронного ключа. Этим целям отвечает разработка компании «Аладдин Р.Д.» – серия продуктов линейки JaCarta. Они предназначены для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность работы системы Docsvision с USB-токенами JaСarta-2 PKI/ГОСТ при использовании СКЗИ «КриптоПРО CSP». Тестирование проводилось в работе на стандартных сценариях использования устройств при подписании электронных документов в системе Docsvision. Тестирование также прошли модели JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta LT.

Клиентам «Доксвижн» это даёт возможность использовать защищённые электронные ключи при подписании электронной подписью документов в Docsvision. Это актуально для всех лиц, имеющих право подписи в организации, как гарант того, что их подписью никто не воспользуется.

Обе компании занимают активную позицию в плане расширения технологического взаимодействия с ведущими российскими ИТ-разработчиками и предоставления клиентам новых возможностей за счёт комплексного использования передовых технологий.