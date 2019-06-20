Компания «Мастер» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения

Компания «Мастер» (торговая марка Master) объявила о расширении спектра предоставляемых услуг по внедрению и обслуживанию систем видеооборудования и контроля.

В настоящее время компания обеспечивает проектирование, установку и регулярное обслуживание систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, систем охранно-пожарной сигнализации, систем учета рабочего времени и речевого оповещения, а также домофонов и переговорных устройств. В арсенале компании также все виды услуг по работе с компьютерной техникой.

Компания Master работает на рынке с 2008 года. За это время компания заработала на российском рынке репутацию надежного партнера на рынке услуг по разработке и внедрению систем безопасности. Коллектив компании представлен профессионалами с большим опытом работы, оперативно реагирующими на новейшие технические тенденции в отрасли.

Штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге, но Master также имеет представительства в 52 городах России. Среди клиентов «Мастера» такие известные имена, как LEGO Group, Nokia, re:Store, Nike, Департамент образования города Москвы и др.

Коллектив «Мастера» готов решать любые задачи по подготовке проектов и установке систем видеонаблюдения, какими бы сложными они не были, с учетом всех проблем и пожеланий клиентов, со своевременным исполнением взятых обязательств.