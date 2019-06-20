Справиться с данными помогут edge computing и специализированные ЦОДы
«Ростелеком-Solar»: Безопасность-как-сервис поглотит традиционные модели
Из чего состоит ЦОД для управления тысячей самолетов

Спецпроекты

Компания «Мастер» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения

Интеграция Инфраструктура

Компания «Мастер» (торговая марка Master) объявила о расширении спектра предоставляемых услуг по внедрению и обслуживанию систем видеооборудования и контроля.

В настоящее время компания обеспечивает проектирование, установку и регулярное обслуживание систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, систем охранно-пожарной сигнализации, систем учета рабочего времени и речевого оповещения, а также домофонов и переговорных устройств. В арсенале компании также все виды услуг по работе с компьютерной техникой.

Компания Master работает на рынке с 2008 года. За это время компания заработала на российском рынке репутацию надежного партнера на рынке услуг по разработке и внедрению систем безопасности. Коллектив компании представлен профессионалами с большим опытом работы, оперативно реагирующими на новейшие технические тенденции в отрасли.

Штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге, но Master также имеет представительства в 52 городах России. Среди клиентов «Мастера» такие известные имена, как LEGO Group, Nokia, re:Store, Nike, Департамент образования города Москвы и др.

Коллектив «Мастера» готов решать любые задачи по подготовке проектов и установке систем видеонаблюдения, какими бы сложными они не были, с учетом всех проблем и пожеланий клиентов, со своевременным исполнением взятых обязательств.

Другие материалы рубрики

На российском рынке СХД обвал после взлета

Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов

«Почта России» перевела тысячи подразделений на документооборот «1С»

Google покупает стартап за $2,6 млрд, чтобы догнать Amazon и Microsoft в облаках

«Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону»

МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС

Техника

Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей

10 причин купить электросамокат

10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж

7 приложений для ведения бюджета: выбор ZOOM
Показать еще
Компания месяца

Клиентам важно решать задачи с помощью эффективного ИТ

Исаак Мостов

Вице-президент ГК «Рамакс»

Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы? CNews Forum Кейсы 2019: Опыт ИТ-лидеров Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам