Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019

Corel представила новую версию комплексного графического пакета CorelDRAW Technical Suite 2019, при разработке которой особое внимание уделялось повышению эффективности рабочих процессов проектирования и создания технических иллюстраций.

Пакет оснащен разнообразными приложениями для создания всевозможных материалов, включая инструкции по сборке и сложные схемы, которые могут быть выстроены как на основе пользовательских проектов, так и готовых 3D CAD-рендеров. Оптимизированный интерфейс пользователя и повышенные эксплуатационные качества направлены на акселерацию производства технической документации. Новые инструменты обеспечивают дальнейшее повышение точности при создании дизайн-проектов, расчете параметров, проектировании аксонометрических чертежей и создании детальных выносок.

«Мы понимаем, что производительность труда имеет важнейшее значение, поэтому версия CorelDRAW Technical Suite 2019 сфокусирована на ускорении процесса создания технических иллюстраций, — сказал Клаус Воссен, старший менеджер по продуктам CorelDRAW. — Наш комплексный пакет приложений позволяет работать еще быстрее и обеспечивает высокий уровень контроля и точности при выполнении самых разных задач — от открытия 2D и 3D исходных файлов, фотографий и документов до публикации разнообразных материалов технической коммуникации».

CorelDRAW Technical Suite 2019 является решением для пользователей, занятых в сферах архитектуры, конструирования и промышленного проектирования, поскольку обеспечивает оптимальные условия для разработки точной технической документации.

Усовершенствованные инструменты изометрического черчения. С CorelDRAW Technical Suite 2019 можно добиться ювелирной точности при разработке комплексных иллюстраций, а также существенно повысить эффективность рабочего процесса. Оптимизированные инструменты проекционного черчения позволяют создавать проекции, а также решать задачи переопределения чертежных проекций.

Улучшенные выносные линии и проекционные размерные стрелки позволяют добавлять контекстную информацию в проект. Модифицированное окно настройки «Проекции осей» обеспечивает высокий уровень интуитивности рабочих процессов проекционного черчения.

Высокий уровень контроля и точности при работе с документами. Новое окно настройки «Объекты» обеспечивает повышенный уровень контроля при работе с объектами, слоями и страницами, чем существенно облегчает процесс оценки и анализа каждого элемента проекта. Усовершенствованные инструменты работы в пиксельном режиме гарантируют наличие четких краев у экспортируемой в интернет (или другие цифровые форматы) графики — будь то панели управления пользовательского интерфейса, значки или пиксельные картинки нестандартных размеров.

Оптимизированный рабочий процесс «Стили». Модификации, внесенные в рабочий процесс «Стили», направлены на экономию времени при применении единого визуального стиля ко всем техническим проектам.

В программе реализована возможность применения как существующих наборов стилей, так и новых предварительно загруженных наборов, соответствующих стандартам технических иллюстраций S1000D.

Усовершенствованный интерфейс пользователя, новое приложение CorelDRAW.app и модификации в области производительности обеспечивают высокий уровень эффективности рабочего процесса. Интерфейс, в котором стало еще проще ориентироваться, содержит новое окно настройки «Поиск и замена» и упрощает доступ к наиболее часто используемым инструментам. Обновленное рабочее пространство «Технические иллюстрации» было модифицировано с целью упрощения группирования часто используемых функций, а вкладка проектов, расположенная в окне настройки «Преобразование», отличается повышенным уровнем интуитивности.

Пакет также оснащен усовершенствованиями в области работы с текстом, скорости запуска программы и загрузки документов, рендеринга графики и пр. Кроме всего прочего, благодаря новому приложению CorelDRAW.app, которое обеспечивает доступ к .CDR и .DES файлам через веб-браузер практически с любого устройства, в пакете реализована возможность создания иллюстраций и векторной графики вдали от рабочего места.

Оптимизированный процесс перепрофилирования 3D файлов с XVL Studio Corel Edition. Технические иллюстраторы, в сферу работы которых входит перепрофилирование готового 3D контента, по достоинству оценят внесенные в XVL Studio Corel Edition модификации, которые позволяют быстро находить сходные детали с идентичными атрибутами, акцентировать элементы дизайна посредством их выделения, назначать отдельные цвета профильным линиям и применять заливку к поверхностям поперечных сечений.

В пакете также представлены дополнительные усовершенствования в области работы с аннотациями, вывода иллюстраций и пр.

Основные приложения пакета CorelDRAW Technical Suite 2019: Corel DESIGNER 2019: разработка высокоточного технических иллюстраций и дизайна; CorelDRAW 2019: векторная графика и макетирование страниц; Corel PHOTO-PAINT 2019: профессиональное редактирование изображений

- XVL Studio Corel Edition: 3D визуализация и авторинг; CorelDRAW.app: доступ к файлам, совместная работа, а также разработка графики онлайн через веб-браузер.

Пакет также содержит ценный контент и вспомогательные приложения, включая PowerTRACE (доступно в CorelDRAW и Corel DESIGNER), CAPTURE, CONNECT Content (доступно в CorelDRAW и Corel DESIGNER), Corel Font Manager и AfterShot 3 HDR.

Опционная надстройка XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2019 предлагает дополнительные возможности для работы с продуктом. Надстройка содержит средства преобразования сложных схем деталей и сборок 3D CAD в удобные для восприятия визуализации, позволяет интегрировать растровые изображения в высоком разрешении в иллюстрации при выводе в Corel DESIGNER, а также конкретизировать обозначение разметки при помощи различных типов линий. Реализована улучшенная поддержка форматов файлов 3D CAD и представлен усовершенствованный рабочий процесс преобразования моделей 3D CAD в иллюстрации. Надстройка XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2019 приобретается отдельно.

Пакет CorelDRAW Technical Suite 2019 доступен для приобретения в формате бессрочной лицензии или подписки.

Подписка. Предусматривает ежегодный невысокий платеж и возможность прекращения платежей, если отпала необходимость в программном обеспечении. Подписка гарантирует доступ к новейшим версиям продукта на протяжении всего срока действия вашего аккаунта.

Бессрочная лицензия. После оплаты стоимости продукта разовым платежом клиент получает лицензию на пользование программным обеспечением в постоянное владение (без дополнительных ежемесячных/ежегодных взносов).

CorelDRAW Technical Suite 2019 выпускается на английском, немецком, французском и японском языках. Стоимость подписки составляет $404 в год. Стоимость лицензии на бессрочное пользование полнофункциональной версией пакета составляет $1056. Зарегистрированным владельцам бессрочной лицензии на пользование любой из предыдущих версий CorelDRAW Technical Suite предоставляется право на покупку лицензии Upgrade по цене $454.

Гибкая программа лицензирования Corel предлагает корпоративным клиентам дополнительные версии CorelDRAW Technical Suite 2019 на русском, итальянском, испанском, португальском (Бразилия), нидерландском, польском, чешском, китайском (упрощенное письмо и традиционное письмо) и турецком языках. Обратите внимание: XVL Studio Corel Edition выпускается только на английском, немецком, французском и японском языках.

Для корпоративных клиентов доступны многопользовательские лицензии, а также планы обслуживания, включающие поддержку виртуализации, развертывание по сети и пр.