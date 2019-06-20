Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге

Бортовой компьютер «Яндекс.авто» поступил в продажу в Москве и Санкт-Петербурге. Одновременно с запуском продаж в этих городах открылись сертифицированные сервисные центры, где можно установить устройство и получить гарантийное обслуживание.

Бортовой компьютер «Яндекса» устанавливается вместо штатной мультимедийной системы автомобиля. Сейчас он совместим с шестнадцатью моделями Renault, Lada, Volkswagen, Toyota, Kia, Škoda, Mitsubishi, Hyundai, Nissan, их полный список есть на сайте. «Яндекс.авто» бесплатно доставят, а позже — установят в специальном сервисном центре. Количество таких центров в Москве и Санкт-Петербурге будет расти, чтобы каждый автомобилист мог выбрать удобный по местоположению сервис.

В Москве также открылась первая точка офлайн-продаж «Яндекс.авто» — устройство можно протестировать и купить в магазине «Яндекса» у метро «Парк культуры».

Бортовой компьютер «Яндекс.авто» помогает водителям в дороге. В интерфейсе, которым удобно пользоваться за рулем, объединены «Яндекс.навигатор» и «Музыка». Сервисами можно управлять и с помощью голоса — для этого в «Яндекс.авто» специально встроили «Алису». Осенью 2019 г. выйдет новая версия «Яндекс.авто», в которой появится связь с системами автомобиля и возможность взаимодействовать с машиной через смартфон.

«В январе 2019 г. мы выпустили «Яндекс.авто» — бортовой компьютер, с помощью которого можно подключить свою машину к интернету. Вместе с устройством мы предоставляем все необходимое, чтобы начать пользоваться «Яндекс.авто» сразу после покупки: бесплатную установку в сервисном центре, модем и SIM-карту с интернетом от МТС, полгода подписки на «Яндекс.музыку», а также дальнейшую техническую поддержку. Мы рады запустить продажи в Москве и Санкт-Петербурге. Устройство продается и в других регионах: Великом Новгороде, Калуге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени», – отметил директор по развитию бизнеса «Яндекс.авто» Андрей Василевский.