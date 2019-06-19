«Ростелеком» обеспечил телефонией персонал «Связьтранснефти»

Завершен масштабный проект по переводу на обслуживание в «Ростелеком» корпоративных пользователей услуг местной телефонной связи (ССОП) «Связь объектов транспорта и добычи нефти» («Связьтранснефть»).

«Ростелеком» полностью взял на себя обслуживание около 20 тыс. тел. «городских» номеров для предоставления услуг местной, зоновой, междугородной и международной телефонной связи организациям системы «Транснефть», обеспечивающим транспортировку и перевалку нефти и нефтепродуктов, а также другим коммерческим пользователям.

Старт проекта состоялся в мае 2018 года. К 1 января 2019 года была завершена необходимая техническая и организационная работа и абоненты были переключены на Ростелеком с сохранением всех сервисов и телефонной нумерации.

В связи с труднодоступностью расположения конечных пользователей на первом этапе проекта для предоставления услуг телефонии «Ростелеком» использовал инфраструктуру (оборудование и линейно-кабельные сооружения) «Связьтранснефти». На следующем этапе проекта планируется организовать плавный переход полностью на инфраструктуру «Ростелекома».

В дальнейшем «Ростелеком» готов предложить абонентам помимо телефонии - полный спектр услуг, предоставляемый компанией.

«Современные тренды развития телекоммуникационной сферы требуют масштабных инвестиций в развитие технологий для поддержки конкурентного уровня сервиса. – сказал Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома». - В этих реалиях компаниям выгодно передавать непрофильные сервисы на обслуживание профессиональным участникам рынка. Предварительная оценка проекта и первые результаты показывают, что сервисная модель предоставления услуг телефонии для «Связьтранснефти» является более предпочтительной, чем инвестиции в развитие собственной инфраструктуры и серверных мощностей».