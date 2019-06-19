Облачная платформа КРОК вошла в реестр российского ПО

Полная локализация Облака КРОК и его защита от внешних рисков подтверждены Минкомсвязи РФ. Разработка КРОК «Облачные сервисы», сочетающая в себе сервисы собственной разработки и интегрированные open source продукты, зарегистрирована в Едином реестре российского ПО.

Использование продуктов российского производства актуально не только для государственных заказчиков, которым по закону предписано пользоваться преимущественно отечественными системами, но и для коммерческих организаций. Расположение сети дата-центров на территории России и полная локализация, включая наличие исходного кода в стране, позволяет защитить клиентов облака от возможных форс-мажоров.

Архитектура платформы состоит из множества компонентов собственной разработки, таких как биллинг, мониторинг, а также подсистем управления виртуальными машинами, сетями, дисками. Программный интерфейс (API) реализованных в Облаке КРОК сервисов совместим с API Amazon Web Services – стандартом для пользователей облачных услуг во всем мире. Благодаря этому российские заказчики и иностранные клиенты, открывающие в России представительства, могут с удобством пользоваться привычными сервисами.

Облачная платформа КРОК обладает несколькими отличительными характеристиками. Гарантированная производительность дисков достигает 100 000 IOPS, благодаря чему обеспечивается беспрерывная работа даже самых требовательных приложений, критичных для бизнеса: процессинговых систем, клиентских сервисов, работающих 24х7, финансовых систем, систем управления бизнес-процессами. Отказоустойчивость Облака КРОК достигается в том числе территориальной распределенностью сети дата-центров.

Включению Облака КРОК в реестр российского ПО предшествовала длительная подготовка. За это время команда разработчиков КРОК Облачные сервисы подготовила полный комплект документов для регулятора и зарегистрировала платформу в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Документ подтверждает, что в основе платформы лежат сложные сетевые технологии и уникальные алгоритмы для максимальной утилизации вычислительных ресурсов.

«Модульная архитектура нашей облачной платформы и использование в её составе open source решений дают нам возможность работать независимо от мировой политической конъюнктуры и нивелируют риски отключения от поддержки сторонних разработчиков. Постоянное совершенствование платформы в ответ на потребности клиентов и ее полное техническое сопровождение лежат на плечах более чем 40 сертифицированных специалистов КРОК Облачные сервисы», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса КРОК Облачные сервисы.