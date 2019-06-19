«Манго Телеком» внедрил речевую аналитику

«Манго Телеком», российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса, представил профессиональный инвентарь речевой аналитики, интегрированный с телефонией Mango Office. Виртуальная АТС Mango Office использует комплекс технологий speech-to-text (STT, S2T), позволяющих распознавать состоявшиеся в ее периметре телефонные переговоры и аналитически обрабатывать их содержание.

Аналитический инструментарий Mango Office обеспечивает оценку всех состоявшихся звонков, которые необходимо контролировать, по критериям, устанавливаемым пользователем. При этом из общего массива можно исключить звонки, которые не представляют интереса с точки зрения смыслового анализа, — например, внутренние переговоры персонала.

Система строит и визуализирует отчеты, оперируя одновременно как смысловыми, так и не смысловыми параметрами диалогов. В общей логике сопоставляются такие факторы, как тематика разговора, ключевые слова или конкретные фразы, а также различные тайминги. Они дают возможность оценивать уверенность и знания консультантов (по скорости ответов на заданные клиентом вопросы) или комфортность общения клиента с конкретным специалистом (сопоставляя темпы речи собеседников).

В практическом плане новый инвентарь решает множество классических кейсов. В случае, если у операторов есть задание информировать каждого обратившегося клиента о действующей акции или делать кросс-сейл, система автоматически выявит консультантов, игнорирующих поручение. Когда клиенты ссылаются на более выгодное предложение другой компании, конкурентный мониторинг позволит оперативно установить это и отреагировать в маркетинге. Еще одно применение речевой аналитики — квалификация конфликтных ситуаций. Благодаря мониторингу 24/7 руководитель может в режиме реального времени получать уведомления обо всех инцидентах на линии и вовремя подключаться к решению вызвавших споры вопросов.

Разработка речевой аналитики заняла более года. Решение доступно для подключения со второй половины июня 2019 г. Сервис уже начали использовать десятки клиентов «Манго Телеком».

«Спектр применения инструментов речевой аналитики действительно широк, но самое главное: они позволяют менеджеру, управляющему продажами или сервисом, сосредоточиться на приросте по сделкам или на повышении стандартов обслуживания. Ценный специалист будет заниматься непосредственно своей ключевой задачей и не тратить время на подготовительную работу. Вся рутина останется искусственному интеллекту, к тому же с ней он справится лучше», — отметил руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский.