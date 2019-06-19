«ИнфоТеКС» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.4 с поддержкой JaCarta-2 ГОСТ

Компания «ИнфоТеКС», российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, являющаяся технологическим партнёром «Аладдин Р.Д.», объявила о выпуске технического релиза программного комплекса ViPNet SafeBoot 1.4.

Программный комплекс ViPNet SafeBoot предназначен для идентификации и аутентификации пользователей, разграничения доступа на основе ролей, а также организации доверенной загрузки операционной системы. Решение обеспечивает повышение уровня безопасности работы путём авторизации на уровне BIOS до загрузки основных компонентов операционной системы, контроля целостности на уровне BIOS защищаемых компонентов операционной системы и аппаратного обеспечения.

В обновленной версии продукта реализован режим неактивности – ключевая возможность, направленная на удобство OEM-поставки SafeBoot в рабочих станциях и серверах производителей аппаратных платформ. Помимо этого, реализована поддержка авторизации по западным сертификатам – повышение удобства работы с продуктом, а также поддержка JaCarta-2 ГОСТ – расширение списка поддерживаемых ключевых носителей для аутентификации.

Устройства линейки JaCarta-2 ГОСТ представляют собой новое поколение USB-токенов, смарт-карт, модулей безопасности с аппаратной реализацией российских криптографических алгоритмов и предназначены для обеспечения строгой аутентификации и электронной подписи.

Обновленная версия продукта прошла все испытания в соответствии с тестовыми сценариями. В настоящее время ViPNet SafeBoot версии 1.4 передан на инспекционный контроль во ФСТЭК России для подтверждения соответствия ранее выданному сертификату № 3823 по требованиям к средствам доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода 2 класса.