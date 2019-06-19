HP выпустила в России первый в мире лазерный принтер без картриджа

HP Inc. сообщила о старте продаж новой линейки принтеров и МФУ без картриджа с революционным плунжерным методом заправки тонера – HP Neverstop Laser. Модели были анонсированы в мае 2019 г. как первые в мире устройства без картриджа с системой непрерывной подачи тонера и возможностью заправки за 15 секунд.

Модельный ряд включает принтеры HP Neverstop Laser серии 1000 (HP Neverstop Laser 1000a и беспроводной HP Neverstop Laser 1000w), а также МФУ HP Neverstop Laser серии 1200 (HP Neverstop Laser MFP 1200a и беспроводной HP Neverstop Laser MFP 1200w).

HP Neverstop Laser ориентирован, прежде всего, на представителей малого и среднего бизнеса, для которых важны не только качество печати и стоимость отпечатка, но и простота в использовании принтера. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей самостоятельно заправлять тонер прямо в принтер за считанные секунды, HP Neverstop Laser дает возможность пользователям сосредоточиться на своей работе, а не на обслуживании печатного устройства.

МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a

К ключевым особенностям HP Neverstop Laser относятся быстрая и легкая перезаправка, экономия до 80% затрат на оригинальный тонер НР, а также удобное сканирование и печать с мобильным приложением для печати HP Smart App. Помимо этого, в стартовый комплект принтера входит запас тонера на 5000 страниц. Сам принтер более чем на 25% изготовлен из переработанного пластика, а его заправочный комплект – на 75%.

Ресурс HP Neverstop Laser имеет преимущество в сравнении с конкурентами: принтер поставляется со стартовым запасом тонера для печати 5000 страниц, заправочный комплект рассчитан на 2500 страниц (им можно заправить принтер 6 раз), далее необходима замена блока фотобарабана, который будет уже заправлен тонером на 5000 страниц.

Принтер HP Neverstop Laser 1000w

HP Neverstop Laser позволяет работать откуда угодно, предлагая пользователю быстрый доступ и печать документов и фотографий со смартфона или из облачного хранилища. Приложение HP Smart App обеспечивает пользователю мобильность, предоставляя опцию высококачественного сканирования и отправки в Dropbox, Google Drive, по электронной почте или в облако, а также настройку уведомлений при печати, сканировании или копировании со смартфона. Подключать мобильный телефон или планшет можно напрямую к принтеру, что позволяет легко и быстро распечатать документы, когда отсутствует подключение к сети.

Принтер HP Neverstop Laser 1000a доступен для покупки в России по цене 15 тыс. руб.

Принтер HP Neverstop Laser 1000w доступен для покупки в России по цене 16 тыс. руб.

МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a доступно для покупки в России по цене 19 тыс. руб.

МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w доступно для покупки в России по цене 20 тыс. руб.

Расходные материалы HP Neverstop Laser:

Заправочный комплект тонера HP 103A на 2500 страниц доступен для покупки в России по цене 790 руб.

Двойной заправочный комплект тонера HP Neverstop Laser 103AD (2x2500 страниц) доступен для покупки в России по цене 1400 руб.

Блок фотобарабана HP Neverstop Laser 104A (ресурс 20000 страниц, тонер на 5000 страниц в комплекте) доступен в России по цене 5000 руб.