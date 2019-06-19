G-Core Labs открыла новую точку присутствия в Париже

G-Core Labs открыла новую европейскую точку своего присутствия в Париже. В столице Франции локация обеспечивает услуги хостинга на выделенных или виртуальных серверах, а также дополняет глобальную архитектуру сети доставки контента компании с лучшим на местном рынке временем отклика в 34 мс (по данным независимой международной аналитической системы Citrix).

«Париж является одним из 4 главных интернет-хабов мира, и многие компании рассматривают город как перспективную и надёжную локацию с т.з. выбора хостинга для своего бизнеса. Поэтому появление здесь точки присутствия G-Core Labs – логичный шаг. Наши серверы построены на новом высокопроизводительном и отказоустойчивом оборудовании ведущих производителей, в т.ч. HP и Dell, однако при необходимости увеличить его мощность для любого выделенного сервера может быть произведено нужное улучшение», - сказал Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs.

Услуги доставки контента компании (или CDN, от англ. content delivery network), качество которых во Франции улучшилось благодаря новой точке присутствия, в свою очередь, будут пользоваться спросом у любого бизнеса, развивающегося в онлайне, имеющего клиентов в Пятой республике и желающего работать без задержек, в т.ч. у поставщиков игр и развлекательного контента, средств массовой информации, интернет-ритейла, финансового сектора и др.

Точка присутствия расположена в сертифицированном дата-центре класса Tier III, гарантирует скорость доступа к выделенному или виртуальному серверу в 200 Мбит/c. Для улучшения связности перед запуском хостинга в Париже был подключён локальный пиринг в крупнейшей местной точке обмена интернет-трафиком France-IX Paris.

В выделенных и виртуальных серверах G-Core Labs реализован функционал автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС) (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развёртывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищёны от DDoS-атак с помощью уникальной технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика

В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (прим. - аббр. от intelligent platform management interface, пер. - интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удалённом формате.

Виртуальный сервер G-Core Labs основан на технологии виртуализации KVM, гарантирующей высокую и бесперебойную производительность, и оснащён быстрыми SSD-дисками. Серверы G-Host также доступны для заказа в Амстердаме.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на 5 континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 50 точек присутствия, 4000+ партнёров по пирингу, 100+ кеш-серверов, ежедневно работает с объёмом трафика в 3,5+ Тбит/с.