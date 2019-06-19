«ЭЛАР» завершил проект по ретроконверсии документов для Главного управления ЗАГС Смоленской области

Корпорация «ЭЛАР» перевела в электронную форму 1 628 711 актовых записей, создав базу данных индексной информации для загрузки в многоуровневую систему «ЗАГС». Завершен масштабный проект по переводу в электронную форму документального фонда муниципальных и городских органов ЗАГС, а также Главного Управления ЗАГС Смоленской области. Индексирование документов проводилось специалистами корпорации «ЭЛАР» по заполненным от руки или с помощью технических средств типографским бланкам, из которых состоят актовые книги. Каждая такая книга в среднем содержит 250-300 листов записей о рождении, заключении и расторжении брака, установлении отцовства, записи актов об усыновлении, перемене имени, смерти. Операторами «ЭЛАР» была проведена тщательная профессиональная работа по распознаванию письменного текста и продемонстрирована высокая эффективность технологий по извлечению сведений из бумажных документов. В частности, для исключения ошибок, связанных с АРМ ручного ввода, были добавлены апробированные и зарекомендовавшие себя на производстве «ЭЛАР» технологии кроссверки вводимых данных. При этом актовые книги различались по типам переплетов, - в некоторых случаях часть значимой информации текста была вшита в переплет и без расшифровки не поддавалась прочтению. Так же актовые записи имели разную степень сохранности, включая ветхие страницы с повреждениями, разрывами, размытыми чернилами.

«Перевод в электронную форму актовых записей, которые охватывают период с 1955 по 1998 г, был осуществлен с целью их дальнейшей конвертации в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), который станет основой единого регистра населения России. Операторами ЭЛАР была осуществлена масштабная задача по ретроконверсии большого массива документов, - всего было распознано и включено в электронную базу 1 628 711 различных записей. Полученный ресурс значительно повысил эффективность деятельности учреждения, позволил персоналу оперативно отвечать на запросы и снизил риск порчи бумажных оригиналов и утери информации». Сотрудничество корпорации ЭЛАР и Главного Управления ЗАГС Смоленской области будет продолжено в новых проектах в 2019 г.», , – отметила ведущий эксперт производственного управления корпорации «ЭЛАР» Лариса Гудина.