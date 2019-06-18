Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены

Xiaomi представила несколько новинок в России. В их числе: смартфон Mi 9T, три модели умных телевизоров Mi TV, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Mi 9T будет доступен в России начиная с 28 июня по цене от 25 990 руб. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 730, 6,39-дюймовым дисплеем, 20-мегапиксельной фронтальной камерой с выдвижным модулем, а также основной 48-мегапиксельной тройной камерой.

«Модели серии Mi 9, включающей Mi 9 и Mi 9 SE, были тепло встречены нашими пользователями и Mi фанами. Mi 9T — последнее пополнение в семействе, и мы с уверенностью говорим, что оно ещё раз подчёркивает нашу преданность философии «инновации для каждого», суть которой — предоставить потребителям инновационные товары по честным и доступным ценам», — сказал Юй Мань, спикер и глава Xiaomi в России и СНГ.

Mi 9T получил лучший в своем классе процессор Qualcomm Snapdragon 730. По сравнению с Snapdragon 710, Snapdragon 730 обеспечивает прирост производительности центрального и графического процессоров на 35% и 10% соответственно, а также двукратное увеличение производительности искусственного интеллекта (ИИ). Все это стало возможным благодаря восьмиядерному процессору KryoTM 470, изготовленному на базе 8-нм техпроцесса для повышения энергоэффективности.

Смартфон поддерживает режим Game Turbo 2.0, который предлагает невероятный игровой опыт за счет оптимизации работы сенсора, дисплея, качества звука, сетевого соединения и процесса получения уведомлений во время игры. Скорость отклика сенсорного экрана достигает 180 Гц, а время отклика касания и клика сокращается до 70 миллисекунд. Mi 9T — это игровой опыт на уровне киберспорта.

Оснащенный 6,39-дюймовым AMOLED дисплеем без выреза, Mi 9T поддерживает режим чтения и режим «солнечного света» 2.0, технологию защиты глаз, благодаря которой достигается опыт полного погружения при пользовании смартфоном. Более того, устройство имеет специальную технологию фильтрации синего цвета для защиты глаз, которая была сертифицирована Немецкой ассоциацией электротехники, электроники и информационных технологий (VDE).

Дизайн на изогнутой с четырёх сторон стеклянной задней панели был создан с использованием нано-голографической технологии. Сочетание 3D-стекла и узких рамок обеспечивает комфортное использование телефона.

Mi 9T оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев 7-го поколения. Двойная оптимизация аппаратного и программного обеспечения значительно улучшает скорость распознавания отпечатков пальцев.

Mi 9T получил тройную камеру с поддержкой искусственного интеллекта с основным 48-мегапиксельным флагманским сенсором (размер — 1/2"), который позволяет делать фотографии в сверхвысоком разрешении. Для создания четких снимков в условиях низкой освещенности, сенсор использует технологию, которая объединяет 4 пикселя в один большой размером 1,6 мкм.

Mi 9T оснащен ультра-широкоугольным 13-мегапиксельным объективом с углом обзора 124,8 градуса и 8-мегапиксельным телеобъективом. Варианты, предлагаемые комбинацией этих трех линз, могут охватывать большинство настроек, предоставляя возможность создавать фотографии в стиле SLR.

Mi 9T оснащен выдвижной 20-мегапиксельной фронтальной камерой с сапфировым стеклом. Когда камера выдвигается она начинает мерцать, а сам процесс сопровождается одним из шести возможных звуковых эффектов. Верхнее световое кольцо действует как индикатор уведомлений о входящих сообщениях и состоянии зарядки. С помощью режима панорамы вы сможете создать групповое селфи, на котором все ваши друзья смогут поместиться на одном снимке.

Благодаря аккумулятору повышенной емкости 4000 мАч и энергосберегающему режиму на базе ИИ, который автоматически регулирует яркость экрана и активирует режим сна в ночное время, Mi 9T может работать в течение дня интенсивного использования. Также смартфон поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт.

Mi 9T получил мультифункциональный NFC с увеличенной до 30% скоростью платежных транзакций. Также новое устройство предлагает превосходное качество звука благодаря динамикам SLS 1217, аудиочипу Smart PA, а также большой звуковой камере объемом 0,9 кубических сантиметров для мощного воспроизведения звука. Устройство имеет 3,5-мм разъем для наушников и получило сертификацию Hi-Res Audio.

Mi 9T поступит в продажу 18 июня в официальном онлайн-магазине Mi.com и 28 июня смартфон можно будет приобрести в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров Xiaomi. Продукт будет представлен в двух цветах: графитный черный и льдистый синий. Версия в огненно красном цвете будет доступна позже. Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составит 25 990 рублей, версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — 28 990 рублей.

В первые дни продаж покупатели Mi 9T смогут получить Mi True Wireless Earphones в подарок.

Xiaomi запускает три модели «умных» телевизоров Mi TV. С 25 июня в продаже появятся Mi TV 4A 32”, Mi TV 4S 43” и Mi TV 4S 55”. Все три модели могут отображать яркие и насыщенные цвета с четкими деталями и оснащены двумя динамиками, поддержкой DTS-HD и Dolby Audio, что позволяет создать атмосферу кинотеатра.

«Эти три модели телевизоров — символ нашей искренней преданности российским потребителям; их пользовательский опыт важен для нас, когда мы занимаемся разработкой новых устройств и их локализацией», — сказала Дженет Зенг, вице-президент по международному развитию Mi TV. — «Я уверена, вы все видите, как много мы работали, чтобы совместить наши технические разработки и локализованный контент. Этим мы подчеркиваем нашу преданность российскому рынку и его приоритетность для нас».

Возможность доступа к интернету для сортировки и отображения развлекательного контента в удобном для пользователя формате делает Mi TV умным. Все три модели Mi TV поставляются с операционной системой PatchWall от Xiaomi.

Пользователи Mi TV могут выбирать не только не только из 700 000 часов контента. Для поиска контента больше не надо открывать отдельные приложения, система рекомендаций также стала значительно «умнее».

Российские покупатели Mi TV могут воспользоваться премиальными подарочными подписками от самых популярных контент-провайдеров в России: YouTube, ivi, Okko, КиноПоиск, MeGoGo, 24часаТВ, TVZavr, МегаФон ТВ, Rutube, СТС, Амедиатека, SPB TV, Neverthink и Red Bull TV. Подробности об акциях можно узнать в онлайн-магазинах.

Все три модели оснащены 3 портами HDMI (включая 1 порт ARC), портами USB 2.0 и портом Ethernet. Беспроводные опции включают двухдиапазонный Wi-Fi, а также Bluetooth 4.2 для подключения беспроводных колонок, наушников или других устройств, таких как игровые контроллеры, мышь и клавиатура.

Платформа Android TV позволяет пользователям устанавливать приложения в Google Play, смотреть видео на YouTube и полностью использовать такие функции, как встроенный Chromecast и голосовой поиск Google.

Телевизоры Mi TV можно будет приобрести с 25 июня. Цена модели Mi TV 4A 32” составит 11 990 рублей, Mi TV 4S 43” - 22 990 рублей и Mi TV 4S 55” - 33 990 рублей. В рамках специальной акции с 25 июня по 5 августа будут действовать специальные цены: 9 990 рублей за модель Mi TV 4A 32”, 19 990 рублей за Mi TV 4S 43” и 29 990 рублей за Mi TV 4S 55”. Приобрести продукты можно будет в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также в магазинах DNS и «Беру».

Xiaomi запускает в России продолжение одного из самых популярных умных устройств – Mi Smart Band 4. Mi Smart Band 4 поставляется с цветным AMOLED дисплеем, позволяющим пользователям с легкостью просматривать фитнес-статистику, сообщения и оповещения на красочном экране. Mi Smart Band 4 оснащен аккумулятором емкостью 135 мАч и может работать до 20 дней без подзарядки.

В дополнение к функциям отслеживания состояния здоровья и активности, которые поддерживали предыдущие поколения устройства, Mi Smart Band 4 теперь имеет режим отслеживания активности во время плавания. Mi Smart Band 4 сохранил изящный и легкий дизайн, функцию автоматической блокировки при снятии с запястья, функцию воспроизведения музыки на смартфонах и интуитивно понятный пользовательский интерфейс для удобной навигации.

Mi Smart Band 4 появится в продаже 9 июля по цене 2 990 рублей. Устройство будет доступно в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также в магазинах DNS, HitBuy и AliExpress Tmall.

Mi True Wireless Earphones, разработанные для людей, которые постоянно находятся в движении, не имеют проводов. Наушники могут непрерывно воспроизводить музыку в течение 10 часов. Беспроводные наушники обеспечивают простое сопряжение и стабильное соединение — они автоматически подключаются к сопряженному устройству при открытии чехла. Воспроизведение музыки автоматически останавливается, когда один из наушников извлекается из уха. Также наушники могут работать независимо для ответа на телефонные звонки. Интуитивно понятное сенсорное управление позволяет выполнять все задачи одним или двумя нажатиями.

Mi True Wireless Earphones появятся в продаже 28 июня по цене 5 990 рублей. Устройство будет доступно в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также в магазинах DNS, HitBuy и AliExpress Tmall.