Выпущено новое поколение Oracle Exadata X8

Корпорация Oracle объвила о выпуске в продажу нового поколения оптимизированных комплексов Oracle Exadata Database Machine X8 , в основе которого существенное усовершенствование аппаратного и программного обеспечения, а также уникальные возможности машинного обучения. Oracle Exadata обеспечивает высочайшую производительность и доступность и служит платформой для Oracle Autonomous Database, первой в мире самоуправляемой базы данных, и приложений Oracle Cloud Applications. В 2018 финансовом году комплекс Exadata установил абсолютный рекорд по продажам и последующему применению для различных профилей рабочих нагрузок баз данных, таких как OLTP, аналитика, IoT, и в различных отраслях, включая финансовый сектор, ритейл, электронную технику и телеком.

Oracle включила в Exadata X8 возможности машинного обучения, включая функциональность Automating Indexing. Автоматическое индексирование данных позволяет базе данных постоянно самообучаться и подстраиваться под меняющиеся профили использования. Весь процесс основан на технологиях из Oracle Autonomous Database и является полностью автоматическим, он повышает производительность базы данных и устраняет необходимость в ручной настройке. Новая встроенная система автоматического мониторинга объединяет возможности технологий искусственного интеллекта, многолетний опыт принятия решений по настройке производительности при выполнении реальных задач и лучшие практики, что позволяет автоматически выявлять проблемы с производительностью и их первопричину без участия человека.

Высокотехнологичные аппаратные усовершенствования Exadata X8 такие, как новейшие процессоры Intel Xeon и flash-технологии PCIe NVME, значительно повышают производительность: скорость ввода/вывода данных в системах хранения All-Flash выросла на 60%, а число операций ввода-вывода на сервер хранения — на 25% по сравнению с Exadata X7. Каждый сервер хранения данных Exadata X8 теперь имеет на 60% больше ядер для снятия нагрузки с сервера баз данных Oracle, а объем дисковых накопителей увеличился на 40% — это позволяет справиться с ростом объемов данных и облегчает консолидацию баз данных.

Еще одно новшество — малобюджетный сервер расширенного хранения для данных, редко используемых, старых или подлежащих хранению в соответствии с нормативными требованиями. Теперь клиенты могут воспользоваться преимуществами масштабируемой архитектуры Exadata и Oracle Database для обработких всех данных, при этом цена будет сопоставима со стоимостью размещения на объектном или Hadoop-хранилище. Среди таких выгод — прозрачность для приложений, согласованность операционных моделей, гибридное поколоночное сжатие (HCC) и единая модель обеспечения безопасности с шифрованием данных на всех уровнях.

Oracle предлагает различные варианты развертывания Exadata: в публичном облаке Oracle Cloud, по уникальной модели Oracle Exadata Cloud at Customer (с размещением публичного облака в ЦОД заказчика), или локально.

Oracle также объявила о выпуске в продажу оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance X8. Он обеспечивает в 10 раз более быстрое восстановление данных Oracle Database по сравнению с обычными устройствами дедупликации данных и является единственными решением, которое позволяет восстановить все транзакции менее, чем за секунду. Объем памяти в устройстве Oracle Recovery Appliance X8 увеличился на 30% — теперь на каждую стойку приходится почти по петабайту. Цена при этом осталась прежней.