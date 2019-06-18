В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга

Mail.ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget добавила в интерфейс личного кабинета возможность редактировать списки контекстного таргетинга. Рекламодатели смогут добавлять, удалять или изменять отдельные строчки и параметры в настройках.

Для изменения пунктов списка контекстного таргетинга достаточно нажать кнопку «Добавить фразу» в разделе «Контекстный таргетинг» рекламного кабинета myTarget.

В таблице можно оперативно редактировать отдельные параметры: контекстные запросы, минус-фразы и период поиска ключевых запросов. Неактуальные или наименее эффективные запросы можно удалять из списка для оптимизации кампании.

Таргетирование, основанное на поисковых запросах пользователя, доступно для всех рекламных форматов и площадок myTarget, в том числе социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Контекстный таргетинг позволяет показывать рекламу наиболее заинтересованным пользователям и поддерживать существующий спрос со стороны потребителя.