«Системный софт» стал торговым партнером компании «РЕД Софт»

«Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, стал официальным партнером компании «РЕД Софт», получив статус «Торговый партнер».

«РЕД Софт» – российский разработчик и поставщик ИТ- решений и услуг. Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека.

C 2006 г. специалисты «РЕД Софт» создают и осуществляют крупные проекты по разработке, внедрению и сопровождению прикладного и общесистемного программного обеспечения в России. Одно из главных решений «РЕД Софт» – операционная система «РЕД ОС» зарегистрирована в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (№3751) и может быть позволяет внедрена в госструктурах в рамках национальной программы импортозамещения.

«Мы уделяем большое внимание развитию партнерской сети, так как убеждены, что успех зависит не только от качества продукта, но и от уровня сервиса, предоставляемого партнером. Сотрудничество с компанией “Системный софт” имеет большой потенциал, который мы обязательно реализуем», – отметил заместитель генерального директора компании «РЕД Софт» Рустам Рустамов.

«По мере реализации программы “Цифровая экономика” интерес к решениям отечественных производителей существенно растет. “Системный софт” прикладывает много усилий, чтобы удовлетворить потребности клиентов в выборе российских продуктов, в частности – в выборе российских операционных систем. У продуктов “РЕД Софт” хороший потенциал среди ведомств и органов власти в регионах. Мы будет продолжать активную работу, повышая спрос на продукты “РЕД Софт” и удерживая планку качества обслуживания», – сказала руководитель направления по работе с российскими вендорами компании «Системный софт» Ирина Ковалева.