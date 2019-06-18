Сеть «Эльдорадо» запустила производство и продажу техники под собственной торговой маркой

Розничная сеть «Эльдорадо», принадлежащая Группе «М.Видео-Эльдорадо», российской розничной компании по торговле электроникой и бытовой техникой, сообщила о старте производства и продаж техники по доступным ценам под собственной торговой маркой Hi. Телевизоры стоимостью до 18 тыс. руб. под этой маркой уже доступны в магазинах «Эльдорадо» по всей России.

Линейка телевизоров Hi на сегодня включает девять моделей с диагональю от 23 до 42,5 дюймов по цене от 8 до 18 тыс. руб. Телевизоры, в зависимости от ценовой категории, имеют наиболее востребованные у пользователей функции. Старшая модель поддерживает технологию Smart TV и имеет разрешение Full HD. Среди других преимуществ: система поиска бесплатных фильмов WildRed, голосовое управление, сотни радиостанций, беспроводная передача контента с мобильного устройства, функция TimeShift. «Эльдорадо» планирует дальнейшее расширение линейки ТВ.

В перспективе «Эльдорадо» планирует выпускать под СТМ и доступные модели бытовой техники. Бренд Hi уже известен покупателям «Эльдорадо» в рамках работы сервисной службы ритейлера HiTechnic.

«Опираясь на наш опыт и понимание рынка и прямые контракты с производителями, мы можем предложить рынку практичные ТВ с действительно востребованным функционалом по очень привлекательной цене – от 8 тыс. руб., для моделей с диагональю 20-26 дюймов это примерно на 30% дешевле, чем среднерыночная цена. Телевизоры Hi уже продаются в наших магазинах и пользуются спросом. ‒ Мы планируем распространить эту логику и на другие сегменты, например, на технику для кухни» ‒ отметил управляющий директор компании «Эльдорадо» Сергей Ли.