«Рикор» разработал энергоэффективные сервера начального уровня на System-on-Chip процессорах. Сервера на SoС процессорах разработанные «Рикор» для поддержания своей работоспособности и эксплуатации требуют вложений в разы меньше, чем стандартные решения на базе процессоров Intel Xeon.

Благодаря этому комплексно решается задача развития центров обработки данных (ЦОД) в условиях ограничений, связанных с энергопотреблением и занимаемой площадью. Во многих ЦОД лимиты энергопотребления практически полностью исчерпаны, присутствует дефицит свободных площадей, а требования к производительности, эффективности и масштабированию систем постоянно растут.

Подобные решения, за счет размещения всех необходимых элементов в одгом чипе, имеют скромные габаритные размеры, низкое энергопотребление и, как следствие, пониженное выделение чипами тепла, что также позволяет экономить на охлаждении серверных стоек.

Комплекс этих факторов приводит к существенному снижению капитальных и эксплуатационных расходов за счет низкой стоимости закупаемого оборудования и большого количества серверов на стойку. Это позволяет экономить на площадях, так как в 3U-шасси размещается 28 SoC-серверов, а в 42U-стойке размещается 196 SoC-серверов.

Помимо этого, минимальное энергопотребление стоек снижает затраты на электроэнергию в 8 раз в сравнении со стандартными решениями, а минимальные требования к охлаждению стойки снижают количество охлаждающего оборудования. Все это снижает затраты в 10-14 раз по сравнению с традиционными решениями, т.е. дает экономию около 6 млн руб. в год на одну стойку в 42 Юнита при равном количестве серверных мощностей.

Данные рекордные показатели достигаются не только за счет использования SoC процессоров с высоким показателем производительности на Ватт, также важно, что конструкция корпуса спроектирована с низким сопротивлением воз0душному потоку, что обеспечивает высокую воздухопроницаемость, а бескабельный дизайн предоставляет возможность быстрой замены Hot Rep и хорошую циркуляцию воздушных потоков.

После проведения ряда исследований и тестов определен круг задач, в которых данные сервера имеют преимущества перед стандартными решениями. Благодаря своей архитектуре сервера отлично справляются с такими задачами, как обслуживание облачных, почтовых и web-сервисов (front-end), параллельные вычисления, электронный документооборот, электронная коммерция, организация виртуальных рабочих мест (VDI) серверов 1С для малых предприятий.

В настоящий момент сервера на SoC процессорах есть в наличии на складах в Москве и готовы к тестированию и реализации.