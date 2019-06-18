Обновленная платформа Xtremepush позволит маркетологам создавать сценарии поведения пользователей для автоматизации маркетинговых кампаний

Компания Xtremepush, производитель многоканальной платформы для автоматизации маркетинговых кампаний и аналитики, объявляет о расширении функционала своей платформы решением Maxautomation Journey Builder.

Maxautomation Journey Builder – это набор инструментов для создания автоматизированных маркетинговых кампаний, основанных на действиях, поведении и предпочтениях клиентов, использование которого дает компаниям возможность заранее выстраивать сценарии поведения клиентов и взаимодействовать с ними на каждом этапе жизненного цикла, с момента регистрации или загрузки мобильного приложения.

Решение Maxautomation Journey Builder полностью интегрировано в платформу Xtremepush и обеспечивает визуализацию кампаний и многоканальное взаимодействие по всем цифровым каналам, включая электронную почту, SMS.

Платформа Xtremepush представляет собой набор инструментов для автоматизации маркетинговых кампаний и аналитики, которые дают возможность компаниям лучше понимать своих мобильных и веб-пользователей и помогают компаниям увеличивать доходы и максимизировать лояльность к бренду, объединяя и используя знания о поведении пользователей с функциями взаимодействия во всех каналах. Ключевые функции решения включают в себя аналитику поведения пользователей онлайн и оффлайн, интеллектуальный таргетинг и сегментацию, умные интерактивные сообщения, неограниченные возможности геолокации, использование любых каналов коммуникации, взаимодействие с приложениями, веб-сайтами и социальными сетями, персонализированные уведомления в режиме реального времени и точную оценку кампаний.