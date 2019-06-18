Fortinet представила Secure SD-Branch для защиты WAN и периферии

Fortinet представила свое решение Secure SD-Branch – универсальное решение для защиты WAN и периферийного доступа, а также создания безопасной сетевой инфраструктуры, которое предназначено для распределенных предприятий.

Решение Fortinet Secure SD-Branch дополняет собой портфолио Fortinet Security Fabric и расширяет возможности SD-WAN, обеспечивая защиту сетевого доступа и объединяя управление WAN и сетевой безопасностью в единую интегрированную платформу. Подобная конвергенция позволяет повысить безопасность и прозрачность, уменьшить сложность инфраструктуры, улучшить ее производительность и гибкость, а также снизить общие затраты на ИТ на сетевой периферии.

Джон Мэддисон, исполнительный вице-президент по продуктам и решениям в Fortinet, отметил: «Для успешной конкуренции в условиях современной цифровой экономики предприятиям необходимо обеспечить высококачественное подключение к облаку и защищенный доступ для устройств и пользователей. Обычно компании объединяют свои сетевые решения и решения в области безопасности, в результате появляются архитектуры, которые очень медленно адаптируются и приводят к операционным проблемам. Решение Fortinet Secure SD-Branch является на сегодняшний день единственным доступным на рынке унифицированным решением для WAN периферии, организации защищенных WiFi сетей, коммутации и управления доступом в сеть, которое обеспечивает интегрированную автоматизированную защиту WAN и пограничного доступа из единой консоли».

Сегодняшние клиенты находятся в самом разгаре своей цифровой трансформации, они используют гибридные облачные архитектуры как для удаленных, так и для локальных вычислений, а также для развертывания SaaS приложений, при этом создают по несколько сетевых периферий в дополнение к WAN и инфраструктуре граничного доступа. Этот взрывной рост периферий, каждая из которых требует защиты, вынуждает организации тратить много сил на реализацию надлежащего уровня безопасности в масштабах всего распределенного предприятия. Сложности в управлении этими перифериями, в том числе обусловленные обилием зачастую весьма непростых, пересекающихся по функционалу точечных продуктов и оборудования, делают эту задачу еще более сложной. Увеличение числа подключаемых к филиальным сетям устройств IoT, а также их растущее многообразие открывают новые возможности для хакеров, которые стремятся получить доступ к конфиденциальным данным. Кроме того, заказчики, внедряющие SD-WAN, сталкиваются с необходимостью более тесной интеграции своих LAN платформ, чтобы использовать возможности Secure SD-WAN для работы со всей своей сетью с целью повышения безопасности и расширения возможностей управления.

Поскольку цифровая трансформация продолжает в корне менять способы ведения бизнеса, для организаций важно, чтобы все фрагменты сети были защищены и при этом согласованы друг с другом, чтобы не ставить под угрозу новые возможности цифрового бизнеса. Для полной реализации филиалами компаний своего потенциала, им необходим безопасный доступ к данным и ресурсам в режиме реального времени, где бы ни размещались эти ресурсы.

Чтобы помочь современным распределенным предприятиям справиться со всеми сложностями, Fortinet представляет первое в отрасли комплексное решение Secure SD-Branch, которое позволяет заказчикам управлять безопасностью и сетевым доступом как единым целым и расширяет портфолио Fortinet Security Fabric до уровня филиалов. Решение Fortinet Secure SD-Branch состоит из межсетевого экрана нового поколения FortiGate Next-Generation Firewall, инструмента для управления сетевым доступом FortiNAC Network Access Control, коммутатора FortiSwitch и точек доступа FortiAP Access Points. Решение обеспечивает безопасность в двух ключевых направлениях.

Защита сетевой периферии (Network Edge): Теперь в дополнение к межсетевому экрану нового поколения заказчики получают защиту на уровне доступа благодаря коммутатору FortiSwitch и точкам доступа FortiAP. Новое решение позволяет консолидировать инфраструктуру за счет конвергенции функций безопасности и управления сетевым доступом и представляет собой уникальную архитектуру, идеальную для развертывания Secure SD-Branch. Новые точки доступа WiFi 6 FortiAP Access Points обладают увеличенной емкостью и пропускной способностью, удовлетворяя растущие требования к сетевым ресурсам, а новые многогигабитные коммутаторы FortiSwitch обеспечивают повышенную мощность PoE для питания IoT устройств с большим энергопотреблением.

Защита на уровне устройств (Device Edge): Контроллер сетевого доступа FortiNAC реализует автоматическое обнаружение, классификацию и безопасность IoT устройств сразу же, как только они подключаются к сети. В этой новой версии FortiNAC release 8.6 улучшено выявление аномалий при сканировании трафика, при этом FortiGate выступает в качестве средства контроля (sensor), и филиалам не требуется устанавливать дополнительное оборудование.

Это сочетание технологий образует первое в отрасли решение Secure SD-Branch, которое обеспечивает еще более комплексную интеграцию платформ LAN и WAN и предлагает следующие преимущества для заказчиков.

Интегрированная безопасность. FortiGate расширяет функции межсетевого экрана нового поколения на уровень сетевого доступа за счет интеграции управления беспроводными сетями и коммутацией. Предлагая управление сетевым доступом (NAC) с использованием FortiGate в качестве средства контроля, решение позволяет улучшить обнаружение новых устройств и повысить прозрачность инфраструктуры, а также обеспечивает возможность выявления аномалий безопасности для оборудования, используемого в филиалах.

Упрощенное управление. Автоматическое развертывание и интегрированное управление с помощью единого инструмента упрощает для филиалов развертывание инфраструктуры. Гибкая архитектура предусматривает возможность масштабирования для поддержки филиалов любых размеров с учетом их возможного роста.

Снижение общей стоимости владения. Отсутствие лицензионных сборов и необходимости приобретения датчиков сетевого трафика (network traffic sensors), а также упрощение процессов управления с использованием меньшего количества интерфейсов, которым необходимо обучать сотрудников, помогает сократить объём повседневных административных задач, требует меньше времени для развертывания систем и позволяет организациям сэкономить время и деньги.

Fortinet рассматривает сетевую инфраструктуру сквозь призму безопасности, предлагая заказчикам защищенные сетевые решения в рамках платформы Fortinet Security Fabric. С сегодняшним анонсом Fortinet предлагает своим заказчикам возможность с легкостью управлять распределенными филиальными сетями, позволяя им сохранить безопасность на должном уровне, и помогает им не только управлять SD-WAN, но работать на уровне доступа.