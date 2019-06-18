Documentolog выходит на рынок СЭД России

Documentolog, казахстанский разработчик системы электронного документооборота, объявила о выходе на российский рынок. Компания уже зарегистрировала юрлицо в России и открыла офис в Санкт-Петербурге.

В Россию компания выходит с двумя основными облачными решениями: BPM системой электронного документооборота Documentolog и ее упрощенной версией для среднего и малого бизнеса Doculite. Партнером по хостингу станет компания Ростелеком. В дальнейшем, она может стать партнером и по продажам.

Documentolog работает на рынке Казахстана уже более 12 лет. Основным направлением является разработка решений для автоматизации бизнес-процессов. В 2018 году Documentolog признана лучшей ИТ-компанией Казахстана по версии премии Digital Bridge Awards, проводимой Национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде».

По итогам 2018 года на каждого сотрудника компании чистая прибыль составила более 30 000 долларов, а всего в компании работает около 80 человек. Среди клиентов компании «Самрук-Қазына» (Фонд национального благосостояния), «Казатомпром», Национальная демократическая партия «Нур Отан», НАО «Правительство для граждан», «Казпочта», Freedom Finance, Sinooil и другие государственные и частные компании.

В Казахстане Documentolog стала первой и единственной компанией, которая разработала решения для обмена электронными документами между компаниями, прошла аттестацию на информационную безопасность и реализовала возможность электронной переписки предприятий негосударственного сектора с государственными органами. Компания – лидер рынка в своем сегменте, у нее более 300 клиентов и порядка 250 тыс пользователей.

Сейчас компания активно работает над созданием механизма, который впервые позволил бы российским и казахстанским компаниям обмениваться электронными юридически-значимыми документами между собой. По реализации этого проекта ведутся переговоры с несколькими операторами электронного документооборота, говорят в компании.

Решение выходить на российский рынок обсуждалось в компании в течение 3-4 лет. Сумма инвестиций, необходимых для этого, может достичь нескольких миллионов долларов в случае самого дорогостоящего сценария. Конкурентным преимуществом систем Documentolog станет привлекательная цена, а также высокая скорость внедрения продукта: до 2 недель. Кроме того, с учетом тенденции к ипортозамещению западного ПО, казахстанские системы электронного документооборота могут быть интересны клиентам, наряду с российскими.

По оценкам Tadviser, рынок СЭД в России в 2018 году должен достичь 52 млрд рублей, в 2017 году он вырос на 11%, а с 2012 года – двукратно. В стране работает несколько десятков отечественных разработчиков СЭД, а сайте ФНС в списке организаций электронного документооборота значится 127 компаний. В 2017 году выручка самого крупного из них, по данным Росстата, составила 1,99 млрд рублей.