«Депо компьютерс» представит российскую программно-аппаратную платформу виртуализации

«Депо компьютерс» проведет презентацию российской программно-аппаратной платформы виртуализации «Депо», оптимизированной для быстрого развертывания ERP-системы «1С:Управление холдингом. ERP». Презентация платформы состоится в рамках 8 международной конференции «Решения 1С для корпоративных клиентов» в Сочи.

Платформа виртуализации «Депо» стала основой для пилотного внедрения ERP-системы «1С:Управление холдингом.ERP». В течение года «Депо компьютерс» развернула в собственной инфраструктуре несколько программных модулей. Были автоматизированы кадровые, логистические, финансовые и производственные процессы.

В настоящее время успешно завершен основной этап внедрения ERP-системы 1С на базе платформы «Депо». Специалисты «Депо компьютерс» отработали технологию быстрого внедрения, которая позволяет развернуть платформу в инфраструктуре заказчика в течение нескольких недель.

Платформа виртуализации «Депо» построена на оборудовании российского производства: серверах DEPO Storm, системах хранения данных DEPO Storage, коммутаторах DEPO Switch, инженерных решениях DEPO DCI и технологии мониторинга и управления инфраструктурой Депо Дозор. Платформа обеспечивает необходимый уровень отказоустойчивости и масштабируемости нового программного продукта фирмы «1С».

Вице-президент «Депо компьютерс» Виктор Урусов выступит с докладом об опыте внедрения нового продукта «1С:Управление холдингом. ERP» на базе отечественной платформы виртуализации Депо. Выступление состоится 18 июня в рамках пленарной сессии. Также Урусов представит ключевые продукты и решения «Депо», составляющие российскую конвергентную платформу виртуализации, 20 июня на секции для ИТ-директоров и директоров по цифровизации.