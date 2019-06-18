Dataline представила виртуальные рабочие места на базе Citrix

Dataline объявила о запуске нового сервиса виртуальных рабочих мест на базе Citrix. С помощью виртуальных рабочих мест на базе Citrix можно наладить работу новых офисов и удаленных сотрудников, а также организовать резервные рабочие места на случай аварии в основном офисе. У каждого сотрудника будет доступ к своему виртуальному рабочему столу с любого устройства.

VDI предоставляется по двум сценариям. В первом случае VDI уничтожается сразу после окончания сессии. Такой сценарий будет актуален, если у сотрудников стандартная конфигурация рабочего стола и они работают посменно, например, для колл-центров. Это позволяет сэкономить на затрачиваемых вычислительных ресурсах.

Во втором сценарии VDI не отключается после завершения работы и данные сохраняются, что удобно для работы сотрудников бэк-офиса.

Также в рамках услуги возможно создание преднастроенных типовых конфигураций рабочих мест в зависимости от задач сотрудника (функция Golden Image). Например, VDI для бухгалтерии или отдела разработки. Это дополнительно упростит и ускорит процесс развертывания рабочего места для новых сотрудников. Сервис интегрируется с доменной инфраструктурой клиентов.

Доступные параметры производительности одного рабочего места: от 2 до 16 vCPU, от 4 до 32 ГБ оперативной памяти, минимальный объем жесткого диска — 35 ГБ.

Детальный SLA гарантирует круглосуточную поддержку и доступность сервиса на уровне 99,95%.