Cisco объединит разработчиков ПО и сетевых профессионалов в сообщество под эгидой DevNet

Cisco объявила об объединении программистов и сертифицированных сетевых специалистов в сообщество под эгидой программы DevNet, которая предоставляет возможности совместной работы, обмена передовым опытом и отработки новых методов автоматизации. Кроме того, Cisco существенно расширяет свою программу профессиональной сертификации, которая будет рассчитана как на сетевых профессионалов, так и на разработчиков ПО.

С появлением основанных на намерениях сетей Cisco радикально изменилась как роль сетей в организации бизнеса, так и сама реализация сетевого взаимодействия. Изменилась и роль сетевых специалистов, которые все меньше занимаются ручным управлением и все дальше уходят в мир сотрудничества разработчиков приложений и облачных технологий, DevOps и ИТ. Чтобы полностью реализовать все возможности новой сети, организациям необходимы сетевые и программные наработки, а также активное сообщество, решающее проблемы, связанные с технологиями.

«За последние пять лет сетевые технологии сделали громадный скачок в развитии, и новая сеть будет способствовать развитию бизнеса, стимулировать создание новых приложений и содействовать внедрению методик DevOps, — сказала Сузи Ви (Susie Wee), старший вице-президент, главный директор по технологиям и основатель Cisco DevNet. — Предлагая новые сертификаты Cisco DevNet, мы привлекаем в сетевую отрасль квалифицированных разработчиков ПО. Кроме того, мы внедряем в сетях программные методики, объединяя в рабочем процессе разработчиков ПО и сетевых профессионалов, которые вместе решают сложнейшие задачи автоматизации сети, используя общие репозитории программного кода. Таким образом, отрасль сможет полностью использовать все преимущества новой сети для развития бизнеса».

Сеть — это сердце современного бизнеса, в то же время автоматизация сети остается одной из наболевших проблем ИТ. Портфолио ориентированных на намерения сетей Cisco в сочетании с новым центром разработки, получившим название Cisco DevNet Automation Exchange, делает безопасную сетевую автоматизацию реальностью. DevNet Automation Exchange предлагает репозитории программного кода для различных вариантов сетевой автоматизации. Сообщество Cisco, куда входят разработчики, сетевые профессионалы, партнеры и заказчики, создает лидирующий в области репозиторий с программным обеспечением для сетевой автоматизации.

Для внедрения сетевой автоматизации и сетей, основанных на намерениях, центр DevNet Automation Exchange предлагает разработчикам методику Walk-Run-Fly (шаг-бег-полет).

Шаг. Сбор информации и анализ сетей. Сюда входят такие процессы (use cases), как сбор телеметрических данных, анализ действующих сетей и выполнение аудита информационной безопасности сети.

Бег. Активация политик и намерений в разных сетевых доменах. Здесь реализуются такие процессы, как настройка самостоятельных действий для выполнения сетевых операций, соответствующих политикам безопасности и эксплуатационному регламенту.

Полет. Проактивное управление приложениями, пользователями и устройствами с помощью рабочих процессов DevOps. Здесь реализуются процессы непрерывной поставки и непрерывной интеграции (CI/CD) с настройкой сети в соответствии с новыми политиками приложений.

Созданный на основе богатого опыта сетевых экспертов и разработчиков, объединенных сообществом Cisco, центр DevNet Automation Exchange поддерживает их совместную работу по созданию методик автоматизации в соответствующих отраслях.

Приложения, использующие программируемую сетевую инфраструктуру для решения бизнес-проблем, открывают простор для инноваций. В то же время, чтобы воспользоваться новыми возможностями, партнерам и заказчикам необходим коллектив, члены которого, обладая соответствующими навыками разработки ПО и имея представление о работе сети, смогут оптимизировать сеть и продвигать инновации.

«На фоне беспрецедентного наращивания темпов технологических перемен сетевые инженеры и разработчики ПО должны объединяться в ИТ-команды будущего, — отметил Майк Адамс (Mike Adams), вице-президент учебно-сертификационного подразделения Cisco. — За четверть века более 1,7 млн сетевых профессионалов во всем мире получили сертификаты Cisco, благодаря которым они смогли начать карьеру, продемонстрировать свои возможности, использовать полученные навыки и умения для продвижения по карьерной лестнице в условиях рыночной конкуренции. Сейчас Программа сертификации Cisco построена так, чтобы ИТ-подразделения могли оптимизировать производительность своих сетей и приложений, давая своим предприятиям дополнительные преимущества в современном динамичном цифровом мире».

Раздвигая рамки программы тренинга и сертификации, Cisco при обучении инженеров (а теперь и разработчиков ПО) уделяет особое внимание вопросам оптимизации новой сети. Благодаря новой программе специалисты получают знания, которые необходимы для успешной работы в новых условиях с учетом принципов лидерства, гибкости и ценности.

Новые сертификаты Cisco.

Новая сертификация DevNet (DevNet Associate, DevNet Specialist, DevNet Professional) ориентирована на разработчиков ПО и сетевых инженеров, специализирующихся на программном обеспечении для разработки приложений и автоматизированных технологических процессов для технологических сетей (operational networks) и инфраструктуры.

Модернизированная сертификация для инженерного состава: CCNA (Cisco Certified Network Associate) и Cisco Specialist, CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) по направлениям сетей сервис-провайдеров, ЦОД, корпоративных сетей, технологий информационной безопасности и совместной работы.

Расширение Сетевой академии Cisco для обучения сетевых профессионалов и разработчиков ПО. Сертификат CCNA (Cisco Certified Network Associate) предназначен для начинающих сетевых профессионалов, сертификат DevNet Associate — для начинающих разработчиков ПО. Получение указанных сертификатов подготовит учащихся к работе в экосистеме Cisco.

Новая сертификационная программа Cisco поможет организациям создавать коллективы с компетенциями в области ПО и инфраструктуры, которые будут полностью использовать возможности новой сети для развития бизнеса. Центр DevNet Automation Exchange продвигает принцип совместной программно-ориентированной разработки решений сетевой автоматизации с использованием возможностей сообщества Cisco, объединяющего сетевых профессионалов и разработчиков ПО. Сетевая академия Cisco готовит кадры для партнеров и заказчиков в области программирования и сетевой эксплуатации для работы с новой сетью.