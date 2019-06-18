Большие данные «Мегафона» помогают находить пропавших людей

Оператор «Мегафон» запустил специальную платформу для поиска пропавших детей и взрослых с использованием технологии анализа «больших данных» - «Мегафон.поиск», сокращающую время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут. Только за время проведения пилота с АНО «Центр поиска пропавших людей» система помогла в поиске более 60 человек.

Система «Мегафон. Поиск» с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находится в момент пропажи человека и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом. Система была разработана и протестирована совместно с МВД и «Лиза алерт» в марте 2019 г.

Пилотный проект с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня 2019 г. Сообщения отправлялись лишь абонентам «Мегафона», давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Уже во время пилота первоначальные границы рассылки были расширены: помимо Московской области sms стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях.

Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании – 2000, минимальное количество – 33, а максимальное – 3209. Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) составило приблизительно 2 минуты. Всего за время проведения пилота наша система помогла в поиске более 60 человек.

«Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Новый сервис «Мегафон.поиск» позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями. Внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности по предотвращению преступлений против несовершеннолетних и помогает спасению жизней пропавших людей, которые чаще всего не обладают силами или возможностью вернуться домой самостоятельно», – отметил генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.