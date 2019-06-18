Банк «Точка» и Samsung предлагают предпринимателям смартфоны за баллы
Банк для предпринимателей «Точка» предлагает клиентам выгодные условия для приобретения смартфонов Samsung флагманской линейки. Чтобы получить гаджет по привлекательной цене, предпринимателю нужно быть клиентом «Точки» и активным пользователем бонусной системы банка.
Так, например, Galaxy S10+ будет стоить 65 000 бонусных баллов Точки вместо 76 990 руб. Galaxy A70 обойдётся в 26 500 баллов вместо 29 990 руб., Galaxy A50 64GB — в 18 000 баллов вместо 19 990 руб. При соотношении 1 балл бонусной программы к 1 рублю, стоимость в баллах существенно ниже. Баллы начисляются за разные операции: приглашение друзей, обмен валюты, оплата покупок корпоративной картой, подключение торгового и интернет-эквайринга.
«Нам приятно, что мы сможем порадовать наших активных клиентов передовыми устройствами Samsung. На все указанные модели уже предустановлено приложение "Точки" и фирменная оболочка: обои для рабочего стола, экран блокировки, анимация при включении и выключении. Получается, что клиент, который часто пользуется счетом, получит намного больше, чем хороший банковский сервис», — отметил Андрей Паршин, руководитель партнерских программ в банке для предпринимателей «Точка».
С помощью производительных смартфонов Samsung Galaxy предприниматели смогут работать с документами, вести активную деловую переписку и оставаться на связи в течение всего дня.