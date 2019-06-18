Avaya расширяет интеграцию с облачными сервисами Google Cloud

Корпорация Avaya Holdings Corp., поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявила о расширении интеграции с Google Cloud для реализации потенциала облачных и ИИ технологий в решениях обеих компаний. Avaya в свою очередь сможет усилить свои решения, развивая пользовательский опыт, предоставляя новые возможности для коммуникаций и помогая своим клиентам достигать желаемых результатов.

Применение возможностей искусственного интеллекта в решениях Avaya позволяет повысить уровень обслуживания клиентов и обеспечить более персонализированный и интеллектуальный подход к каждому из них. Технологии машинного обучения Google Cloud для обработки информации диалоговых сервисов (conversation services) всех каналов коммуникаций обеспечивают поддержку искусственного интеллекта в омниканальных коммуникациях.

Одним из результатов сотрудничества с Google стало создание дифференцированного решения для контакт-центров, использующего более совершенный архитектурный подход, предусматривающий органичную интеграцию gRPC в процесс голосового взаимодействия. Таким образом, заказчики, работающие с Avaya IX Contact Center, смогут с легкостью интегрировать новые сервисы, такие как Google Cloud, и пользоваться преимуществами технологии искусственного интеллекта независимо от канала коммуникации.

Существенно повысить эффективность решений Avaya позволяет также интеграция Google Cloud API с ключевыми элементами инфраструктуры контакт-центров. В дополнение к этому, работающее из браузера решение Avaya Workspace позволяет с легкостью подключаться к различным рабочим приложениям, а комплекс решений Google Contact Center AI органично встраивается в пользовательский интерфейс сотрудников контакт-центров.