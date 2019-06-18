Ассоциация независимых аптек создала экосистему управления большими данными

Ассоциация независимых аптек (АСНА) создала и продолжает развивать экосистему управления большими данными. Благодаря этой экосистеме более 25 тыс. пользователей, которыми являются партнеры ассоциации: собственники, заведующие аптек, первостольники, а также внутренние пользователи – менеджеры и аналитики компании – получают оперативный доступ к большим данным.

Партнеры АСНА работают на разных учетных системах, по последним аналитическим данным – это более 50 видов программного обеспечения. Экосистема АСНА поддерживает обработку данных в нескольких форматах, благодаря Informatica Big Data Management осуществляется парсинг полученных файлов, преобразование данные в структурированный формат с последующей загрузкой в традиционное хранилище. Уже структурированные данные поступают в аналитические системы и становятся доступны конечным потребителям.

Кроме Informatica АСНА также использует в своем ИТ-ландшафте – Apache Hive, Spark, Ambari, Hue и другие инструменты.

Экосистема управления большими данными помогает конечному пользователю получать данные через дашборды (информационные панели), формировать отчетность, а также принимать управленческие решения на основании данных и определять эффективность бизнес-инициатив. В частности, рассчитывать фактические показатели по продажам, возвратам, остаткам, закупкам, маркетинговым мероприятиям и другое.

«С точки зрения информационных технологий, можно сказать, что АСНА – это агрегатор данных. Но для фармацевтического рынка, АСНА не просто агрегатор аптек, у нас уникальная бизнес-модель, которую в полной мере еще никому из конкурентов не удалось воспроизвести. Компания меняется каждый день и меняет отрасль в целом. Данные – это одна из ключевых ценностей бизнеса. Важной задачей для ИТ является обеспечение их чистоты, качества и надежности. В основе экосистемы управления большими данными – требование к быстрой масштабируемости, так как количество аптек и объем данных увеличивается ежедневно. В процессе создания экосистемы мы экспериментировали, и не всегда с первого раза получали желаемый результат. Благодаря поддержке наших партнеров DIS Group удалось достичь необходимой стабильности и масштабируемости решения», – отметила руководитель департамента ИТ, АСНА Ольга Руднева.

«Этот проект является примером для фармацевтической отрасли. В России сейчас только отдельные компании обладают необходимым уровнем экспертизы в работе с Hadoop. АСНА, несомненно, среди них. Опыт ассоциации будет полезен не только аптечным сетям, но и фармацевтическим производителям и дистрибуторам», – сказал генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.