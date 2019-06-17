«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python. Очная Школа бэкенд-разработки ждет начинающих специалистов, а онлайн-специализация в «Яндекс.практикуме» — новичков, которые хотят освоить профессию с нуля.

Двухмесячная школа бэкенд-разработки заработает в Москве осенью 2019 г. Учащиеся будут слушать лекции и выполнять домашние задания, а затем поработают с бэкендом действующего сервиса вместе с кураторами из «Яндекса». Чтобы попасть в школу, нужно оставить заявку и справиться с тестовым заданием. Обучение бесплатное, ученикам из других городов компенсируют дорогу до Москвы и проживание во время занятий.

Для тех, кто ещё не знаком с языком Python, «Яндекс» запустил специализацию «бэкенд-разработчик» в «Практикуме». Она открыта для всех желающих — понадобится только время, желание и компьютер с доступом в интернет. Сейчас в «Практикуме» доступен бесплатный двадцатичасовой курс, на котором ученики осваивают основы Python, устройство бэкенда и его взаимодействие с фронтендом, а также пишут своё первое приложение — бота-ассистента. Более углублённый платный курс по бэкенд-разработке появится в Практикуме позже.

Язык Python прост в изучении и при этом очень востребован. Исследование «Яндекса» показало, что число вакансий для Python-разработчиков с 2016 по 2018 г. выросло на 21%. Владение этим языком в 2018 г. стали упоминать среди ключевых навыков в полтора раза чаще, чем годом раньше.

Кроме Школы бэкенд-разработки «Яндекс» учит программированию на Python школьников в проекте «Яндекс.лицей», который работает в 58 городах России и Казахстана.

«Python сочетает в себе низкий порог входа и мощность выразительных средств и потому позволяет решать самые разные задачи: от аналитики до написания нагруженных бэкендов. Мы активно используем его в своих сервисах. Мы накопили немалый опыт и теперь хотим поделиться им с учениками, а лучших из них планируем пригласить к себе работать», – отметил руководитель «Яндекс.образования» Илья Залесский.