В России разработали робота-врача

Российская компания Promobot, производящая автономных сервисных роботов, представила концепт медицинского робота. Робот опрашивает пациента и на основе его ответов выдает рекомендации.

Роботу нужно знать возраст, рост, вес и другие простые показатели здоровья. Затем искусственный интеллект анализирует данные и тут же выдаёт рекомендации, например, по снижению веса. Создатели робота уверены, что рекомендации робота будут точнее, чем слова «живого» врача, потому что робот исключает человеческий фактор при анализе данных — эмоции, усталость или настроение.

Встретиться с роботом можно уже на этой неделе в Москве — демонстрационная модель будет работать на III Форуме социальных инноваций регионов на ВДНХ с 19 по 21 июня 2019 г.

робот-врач Promobot

Это первый концепт российского медицинского робота. Его функционал пока ограничивается простыми рекомендациями, но уже в 2019 г. Promobot представит модель робота, который самостоятельно сможет проводить сложные медицинские анализы. Завершить работу над андроидом планируется к концу 2019 г.