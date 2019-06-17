Страховая онлайн-платформа Mafin распознает документы с помощью Smart IDReader

Smart Engines объявила о том, что технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader внедрена в онлайн-платформу персональных страховых сервисов Mafin.

Разработка компании Smart Engines используется для повышения удобства и качества ввода данных паспорта РФ, водительских прав, СТС и ПТС при оформлении полиса КАСКО.

Платформа Mafin компании «Абсолюттех» позволяет приобрести и обслуживать страховой полис онлайн. Расчет персональной цены полиса на платформе Mafin – собственная разработка компании на основе анализа больших данных (big data) с использованием алгоритмов машинного обучения. Она позволяет платформе более чем в 70% случаев сделать цену полиса ниже рыночной за счет точной оценки страховых рисков.

На базе технологии Smart IDReader в Mafin реализовано распознавание данных на изображениях в серверном режиме и в видеопотоке в реальном времени в мобильном приложении. Для ввода данных клиентам достаточно загрузить фотографии/сканы документов на сайт платформы или показать документы камере смартфона на несколько секунд.

Технический директор Mafin Илья Пятин отметил: «Одно из основных преимуществ нашей платформы – расчёт финальной стоимости полиса за 2 минуты. Технология Smart IDReader позволяет нам сохранять быстроту и удобство сервиса, которые так важны для наших пользователей».

«Для нас важно на уровне технологии обеспечить высокое качество распознавания данных на фотографиях, сделанных как на топовых смартфонах, так и на бюджетных устройствах с камерами с низким разрешением. Задача Smart IDReader найти и определить тип документа, исправить проективные искажения и распознать данные», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Услуги платформы Mafin доступны на www.mafin.ru и в приложении в App Store и Google Play. В настоящее время оформление полисов КАСКО на платформе Mafin доступно жителям Москвы и Московской области. В ближайших планах расширение спектра услуг, в том числе предоставление клиентам возможности онлайн-покупки ОСАГО.

Страховые услуги, доступные с использованием платформы Mafin, оказывает стратегический партнёр Mafin – компания «Абсолют Страхование», которая работает на рынке больше 27 лет.