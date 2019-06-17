«Синтегро консалтинг» автоматизировала XBRL-отчетность в «Зетта Страховании»

«Синтегро консалтинг» внедрила в «Зетта Страховании» собственную разработку «Фабрика XBRL».

Изначально конвертацию финансовой отчётности страховой компании в формат XBRL обеспечивала программа, данные в которую нужно было вносить вручную, а это могло спровоцировать ошибки. В конце 2018 года «Зетта Страхование» обратилась в «Синтегро консалтинг» за приобретением и внедрением решения «Фабрика XBRL».

«По результатам изучения рынка отраслевого ПО мы остановили свой выбор на решении «Фабрика XBRL». На наш взгляд, оно является наиболее проработанным с точки зрения методологии, включает в себя весь необходимый для работы функционал», - отметил Илья Решетников, финансовый директор «Зетта Страхование».

На первом этапе специалисты «Синтегро консалтинг» внедрили «Фабрику XBRL» и настроили обмен данными с используемой системой бухгалтерского учёта по ЕПС (разработчик - «Аксиома-Софт») для автозаполнения 71 формы бухгалтерской отчётности. В рамках второго этапа будет настроен обмен данными для автоматизации заполнения форм надзорно-статистической отчётности из системы бухгалтерского учёта. Третий будет включать интеграцию «Фабрики XBRL» со страховой учётной системой КИАС (разработчик - «Лаборатория страхования»).

«Фабрика XBRL» - флагманская разработка «Синтегро консалтинг», входящая в линейку решений для НФО. Система предназначена для подготовки пакета финансовой отчётности в формате XBRL и готова к работе с любой версией таксономии. Функционал системы предусматривает визуализацию отчётности в табличном виде для вывода на печать и размещения на сайте компании, а также валидацию (проверку контрольных соотношений).