Новые сети используют для развития интернета вещей на нефтепромыслах «Газпром нефти»

Дочерние общества «Газпром нефти» («ИТСК» и «Ноябрьскнефтегазсвязь») подписали соглашение с компанией «ЭР-Телеком Холдинг» о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов на нефтепромыслах.

Одним из направлений партнерства станет разработка совместных решений в области промышленного интернета вещей на базе сетей LoRaWAN. Целью является сбор и предоставление дополнительных массивов данных с объектов на нефтепромыслах в центры управления производством «Газпром нефти».

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» обеспечит технологическую экспертизу внедрения инфраструктуры с использованием сетей LoRaWAN, а также комплексную поддержку оборудования.

«Мы продолжаем внедрять энергоэффективные решения для интернета вещей на нефтедобывающих активах. Сейчас ведутся переговоры о выборе пилотных проектов, где вместе с нашими партнерами мы будем апробировать возможности новых сетей LoRaWAN в производственных процессах», – отметил генеральный директор «Ноябрьскнефтегазсвязь» Руслан Гулевич.