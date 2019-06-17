Томская компания Neuromech разработала программно-аппаратный комплекс для обучения детей с расстройствами аутического спектра (РАС). Помогать детям будут роботы и нейроинтерфейсы.

Комплекс специалисты Neuromech разрабатывают в сотрудничестве с центром поведенческого анализа Новосибирского государственного университета, компанией Комплект-ОМ (Новосибирск), при поддержке центра НейроНет (Новосибирск).

«Расстройства аутического спектра — это проблема для всего мира. В 2014 г. они диагностированы у одного из 64 человек по всему миру. В России, по официальной статистике, таких людей порядка 370 тыс. Однако эта статистика неполная, реальные цифры выше, потому что не всем ставят диагноз», — отметила гендиректор Neuromech Юлия Лобода.

На мировом рынке существуют роботы и мобильные приложения для обучения детей с РАС, но комплексного решения пока никто не предложил. В комплекс томской компании входит программное обеспечение и интерфейс для ученика: банк заданий, которые собирает эксперт для создания индивидуального курса. Этот курс ребенок изучает с помощью робота-тьютора.

Курс состоит из имитации движений, вокальной и вербальной имитации, развития экспрессивной речи и визуально-когнитивной сферы. От развития речи программа переходит к простым играм с роботом, которые дают возможность вести диалог с разными персонажами. Это облегчит задачу преподавателя, когда на занятиях нужно отрабатывать один и тот же навык, отвечать на один и тот же вопрос.

По словам Юлии Лободы, детям с аутизмом нужны постоянные тренировки, порядка 30 часов в неделю, чтобы поддерживать нужный социальный уровень. Работа с преподавателем стоит от полутора до двух с половиной тысяч рублей: опросы родителей в Новосибирске показали, что в месяц на развитие ребенка они тратят 40-60 тыс. руб. Комплекс Neuromech поможет сократить расходы.

Чтобы можно было организовать самостоятельное занятие в отсутствие родителей, во время обучения ребенок надевает датчики. Если ученик начинает испытывать тревогу, на мобильное устройство родителей передается оповещение, что нужно вмешаться в процесс.

«Мы использовали в нашей разработке четырехканальный нейроинтерфейс Muse, он позволяет снимать ЭЭГ-сигнал, на основе которого можно отслеживать психофизиологические состояния ребенка. Нейроинтерфейс Muse легкий, мобильный, не вызывает неудобств, у него нет проводов. В будущем мы планируем выпустить собственный нейроинтерфейс, который идеально подходил бы под наши задачи», – отметил медицинский статистик компании Захид Гасымов.

В комплексе используется линейка из трех простых известных роботов. Один из них — антропоморфный Darwin Mini. Программировать робота можно на разных языках, это поможет детям освоить не только свой индивидуальный курс, но и познакомиться с робототехникой. Разработчики подготовили два комплекта: для центров и частных пользователей. Версия для центров будет расширенной, для пользователей — более мобильной и дешевой.

Тестирование программного комплекса стартует в сентябре 2019 г. в центре поведенческого анализа в Новосибирске. За лето 2019 г. разработчики планируют набрать расширенную базу заданий, чтобы с комплексом можно было свободно работать.