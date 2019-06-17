Модульбанк запустил сервис удаленной фискализации на базе Модулькассы. Первая версия приложения уже работает на всех устройствах, а в июне 2019 г. будет доработана версия для мобильных устройств на Android, приложение доступно для скачивания в GooglePlay.

Сейчас сервис выглядит так. Есть основная касса, которая стоит в офисе или в пункте выдачи товара и есть мобильные кассы, с которыми курьеры выезжают на заказ. При продаже товара курьер выбирает оплату на своей кассе, чек отправляется на основную кассу, где фискализируется. После этого копия чека отправляется на мобильную кассу курьера и фискализированный чек распечатывается для покупателя. Весь процесс занимает несколько секунд, как при обычной оплате.

7 июня 2019 г. вступил в силу 129-ФЗ, вносящий изменения в 54-ФЗ «О применении контрольно- кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Одно из основных изменений — курьерские службы и транспортные компании теперь могут применять удаленную фискализацию. Это позволит использовать один кассовый аппарат с фискальным накопителем, к которому можно подключать неограниченное количество переносных устройств — например, смартфоны, планшеты или умную кассу без фискального накопителя.

Согласно законопроекту, при удаленной фискалиизации курьер обязан выдать клиенту копию фискального чека либо показать QR код, который клиент может считать и проверить, что чек оплачен. Модулькасса сможет показывать клиенту QR-код без печати чека уже в июле 2019 г.

«Мы в Модулькассе ожидали эту поправку и заранее начали разрабатывать ПО для удаленной фискализации чеков через наш сервер — для курьеров и транспорта. Опция уже доступна для всех наших клиентов», — отметил Марк Баранов, генеральный директор Модулькассы.