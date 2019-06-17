HID Global представила HID goID для проверки возраста граждан

HID Global объявила о расширении возможностей своего мобильного решения для идентификации HID goID, с помощью которого становится возможным переход с физических документов на мобильные идентификаторы граждан на смартфонах. HID goID Simple Verifier – это дополнение мобильного идентификационного решения HID, представляющее собой небольшое устройство, которое может использовать любой, кто хочет быстро проверить возраст граждан, имеющих мобильный идентификатор HID goID на своих смартфонах – и все это с помощью одного клика.

«Simple Verifier идеально подходит для государственных учреждений и частного бизнеса, например, для баров, клубов и любых организаций, которые должны проверять возраст клиентов перед тем, как разрешить въезд или покупку и потребление алкоголя, – сказал Стив Уорн, старший директор по маркетингу продуктов, направление Citizen ID, HID Global. – HID goID не только дает возможность компаниям выявлять фальшивые удостоверения личности, но также представляет собой мощный инструмент цифровой верификации, используемый для реализации широких правительственных инициатив в отношении продуктов и услуг с ограничением по возрасту, направленных на защиту здоровья, безопасности и благополучия несовершеннолетних».

После подключения по Bluetooth к HID goID Simple Verifier устройство подтверждает возраст, отправляя в безопасном режиме случайный код для мобильного идентификатора гражданина на смартфоне. Возраст гражданина подтверждается без сканирования, прослушивания и каких-либо других действий. Поскольку решение проверяет только возраст владельца мобильного идентификатора, процесс является быстрым и эффективным. Кроме того, обеспечивается защита конфиденциальности граждан, так как по достижении совершеннолетия гражданина никакая дополнительная информация не передается.

Носимое в кармане или на связке ключей, новое устройство объединяет в себе все опции верификации HID goID, включая решения для ПК и серверов, а также специальные мобильные верификаторы для крупномасштабных приложений.